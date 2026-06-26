Punjab Crime News : विदेश आधारित नशा व हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

पांच किलो हेरोइन, 30 लाख रुपए और 10 पिस्तौल सहित 7 आरोपी पकड़े

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान के दौरान सीमा पार से संचालित अवैध हथियारों, नशे और हवाला नेटवर्क का पदार्फाश करते हुए एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित सात आरोपियों को 10 आधुनिक पिस्तौलों, 5.048 किलोग्राम हेरोइन और 30.38 लाख रुपये की हवाला राशि सहित गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ कालू (21) निवासी गांव खुरमणियां (अमृतसर); जगजीत सिंह उर्फ जग्गी (40) मूल निवासी जलालाबाद (अफगानिस्तान), जो वर्तमान में तिलक नगर (नई दिल्ली) में रह रहा था; गोपाल शर्मा उर्फ गौरव (21) निवासी इस्लामाबाद (अमृतसर); अनीकेत सहोता (21) निवासी राम नगर कॉलोनी (अमृतसर); प्रभजीत सिंह उर्फ प्रभ (26) निवासी गुमटाला कॉलोनी (अमृतसर); तथा राजबीर सिंह उर्फ आर्यन (22) निवासी मकबूलपुरा (अमृतसर) के रूप में हुई है। इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है।

सीमा पार से आती थी नशे व हथियारों की खेप

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये आरोपी विदेश स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर उन्हें आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। उन्होंने आगे कहा कि यह नेटवर्क वित्तीय लेन-देन के लिए विभिन्न स्थानों से हवाला चैनलों का उपयोग कर रहा था। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में विदेशी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान करने तथा आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस टीमों ने पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया, जिसके दौरान आरोपी जसप्रीत उर्फ कालू को एक नाबालिग के साथ 220 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की आगे गहन जांच करते हुए जसप्रीत उर्फ कालू के खुलासों के आधार पर इस मॉड्यूल के दो अन्य सदस्यों—गोपाल उर्फ गौरव और अनीकेत सहोता को 4.8 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस एक अन्य आरोपी जगजीत उर्फ जग्गी तक पहुंची, जो एक अफगान नागरिक है और इस अवैध नेटवर्क के माध्यम से आने वाली हवाला राशि के प्रबंधन एवं लेन-देन में सक्रिय रूप से शामिल था।

सीपी ने बताया कि आरोपी जगजीत जग्गी की पूछताछ के आधार पर पुलिस टीमों ने उसके दो सहयोगियों प्रभजीत उर्फ प्रभ और राजबीर उर्फ आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी प्रभजीत सिंह के खुलासे पर की गई तलाशी और जांच के दौरान पुलिस ने 10 आधुनिक अवैध हथियारों का जखीरा और 30.38 लाख रुपये की बड़ी हवाला राशि बरामद की।