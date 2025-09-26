Asia Cup Final Ind vs Pak Update : पहली बार एशिया कप फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान

पाकिस्तान ने गत रात्रि बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में किया प्रवेश

Asia Cup Final Ind vs Pak Update (आज समाज), खेल डेस्क : इस बार एशिया कप शुरू होने से पहले ही जब टीम इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया तो क्रिकेट प्रेमियों ने यह संभावना जता दी थी कि इस बार प्रतियोगिता में दोनों टीमें तीन बार एक दूसरे के सामने हो सकती हैं।

क्रिकेट प्रेमियों द्वारा की गई वह भविष्यवाणी सही साबित हो चुकी है और एक ही प्रतियोगिता में पहली बार ये दोनों टीमें तीसरी बार एक दूसरे के आमने-सामने खेलने उतरेंगी। हालांकि इस एशिया कप में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है और वह अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय चल रही है। इसके साथ ही उसने अभी तक खेले दोनों मैच में पाकिस्तान को हराया है।

एशिया कप में भारत तो ओवरआल पाकिस्तान का पलड़ा भारी

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमें अब 28 सितंबर को दुबई में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगी। ग्रुप और सुपर-4 राउंड में दोनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी।

भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूनार्मेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और महज 4 बार भारत को जीत मिली। 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थीं, तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी।

टी-20 फॉर्मेट में दूसरी बार फाइनल खेलेंगे दोनों देश

टी-20 फॉर्मेट में दूसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे मौजूदा एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इस फॉर्मेट में दोनों टीमें दूसरी बार ही एक-दूसरे के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इकलौती बार दोनों टीमें 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ीं थीं। तब एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 5 रन से खिताबी मुकाबला जीतकर पहले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी।

सुपर 4 का अंतिम मैच भारत आज खेलेगा

भारत एशिया कप और अपने कोटे का बचा अंतिम मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। भारत जहां अपने दोनों मैच जीतकर सबसे पहले फाइनल में पहुंचा था वहीं श्रीलंका अपने दोनों मैच हारकर सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एशिया कप 2025 के प्रत्येक मैच में पावरप्ले के दौरान 60 रनों का आंकड़ा पार है।

भारत ने यूएई के खिलाफ 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन, पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में दो विकेट पर 61 रन, ओमान के खिलाफ एक विकेट पर 60 रन और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बिना किसी नुकसान के 69 रन बनाए थे। भारत ने इस टूनार्मेंट में पावरप्ले में प्रत्येक ओवर में 11.29 रन रेट से रन बनाए हैं। इस मामले में वह सभी से आगे है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है जिसने इस दौरान 8.30 के रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि बांग्लादेश ने 8.29 के रन रेट रन से रन बनाए हैं।

