Vivah Panchami: वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए विवाह पंचमी से पहले घर में रखें ये चीजें

इस साल 25 नवंबर को मनाया जाएगा विवाह पंचमी का पर्व

Vivah Panchami, (आज समाज), नई दिल्ली: विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक बड़ ही पावन पर्व है। ये पर्व विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशियों का प्रतीक माना जाता है। विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक सौभाग्य के लिए पूजा की जाती है। विवाह पंचमी का पर्व हर साल अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।

इस दिन श्रीराम और माता सीता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा पाठ के साथ-साथ विवाह पंचमी के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली और प्रेम बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर को मनाया जाने वाला है। विवाह पंचमी से पहले इन चीजों को घर में रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है।

विवाह पंचमी से पहले घर में रखें ये चीजें

विवाह पंचमी के पहले भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा घर में रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। सुबह और शाम को भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से घर में सकारात्मक उर्जा आती है।

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर घर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि और स्थिरता आती है।

विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से बड़ा लाभ मिलता है। इससे वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है।

विवाह पंचमी से पहले एक राम तुलसी का पौधा घर लाकर रखना चाहिए। राम तुलसी का पौधा घर में रखने से घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य आता है।

साथ ही अगर इसकी नियमित पूजा की जाती है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव कम होता है।

दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना चाहिए। इससे घर में घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का आगमन होता है। इसे पूजा में उपयोग करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है।

कछुए को हिंदू धर्म सुख-शांति और दीघार्यु का प्रतीक समझा जाता है। घर में कछुए की तस्वीर या छोटी मूर्ति स्थिरता लाती है। साथ ही ये वैवाहिक जोड़ों में विश्वास बढ़ाती है।

