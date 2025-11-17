Kaithal News, (आज समाज), कैथल : कैथल जिले में फूड सेफ्टी विभाग ने दूध उत्पाद फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। फूड सेफ्टी विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फूड सेफ्टी विभाग को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि उक्त फ़ैक्ट्री में कथित रूप से नकली दूध, पनीर और घी तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रही है।

भारी मात्रा में मिलावटी व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद बरामद

बता दें कि यह दूध उत्पाद फैक्ट्री कैथल जिले के सिवन में स्थित है। विभाग ने फैक्ट्री में दबिश देकर कार्रवाई की और फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार चहल के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री में छापामारी करते हुए करीब 10 हजार लीटर नकली दूध, 300 किलो मिलावटी पनीर और 600 किलो नकली घी बरामद किया।

रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री मालिक सहित संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

इतना ही नहीं टीम ने फैक्ट्री से 2000 लीटर पाम रिफाइंड ऑयल और 2500 किलो मिल्क पाउडर भी जब्त किया, जिसका इस्तेमाल मिलावटी दूध और घी बनाने के लिए किया जा रहा था। सभी बरामद सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री मालिक सहित संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर पवन कुमार चहल ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

