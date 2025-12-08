Lawrence Gang Threat To Pawan Singh, (आज समाज), मुंबई : भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह के ल‍िए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ काम करना तब मुसीबत बन गया, जब पवन बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में पहुँचने वाले थे कि इससे पहले ही उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरा मैसेज आया कि सलमान के साथ काम न करें। अब इस मामले में ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि पहले पवन सिंह हो धमकी म‍िली, फिर पैसों की भी ड‍िमांड हो गई है। पवन की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी म‍िलने के बाद मुंबई पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायत दी गई है।

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल को शिकायत दी

दरअसल, दो अलग-अलग शिकायत इसलिए दी गई कि गैंग द्वारा जहां पहले सलमान के साथ काम न करने की धमकी दी गई थी, वहीँ बाद में फिर उनसे पैसे की डिमांड की गई और धमकी भी दी गई है। बता दें कि पवन द्वारा मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल को शिकायत दी गई है। ये भी सामने आया है कि पवन सिंह से जुड़े और उनका काम देख रहे लोगों को बिहार से लेकर मुंबई तक के नंबरों पर मैसेज किया गया। आरोपियों द्वारा ऑडियो मैसेज भी भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले कपिल शर्मा के शो में जब सलमान खान गेस्ट बने थे, तब लॉरेंस की गैंग ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी सलमान खान के साथ स्क्रीन ना शेयर करने की चेतावनी दी थी।

हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई इस धमकी की परवाह किये बिना रियलिटी शो के फिनाले में होस्ट सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। उल्लेखनीय है कि पवन सिंह को ये धमकी बिग बॉस के फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल करके सलमान के साथ काम ना ाकरने की धमकी दी गई थी और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया था। साथ ही पवन सिंह से मोटी रकम की भी मांग की गई। घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें : Congress Suspended Navjot Kaur: कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिद्धू की पत्नी को पार्टी से किया निलंबित, नवजोत के इस बयान से बढ़ा विवाद