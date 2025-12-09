Goa Nightclub Tragedy, (आज समाज) चण्डीगढ़ : गोवा नाइट क्लब हादसे ने न केवल गोवा, बल्कि पूरे देश को ही हिला के रख दिया, जहाँ आगजनी की घटना में 25 लोगों की मत हो गई। हादसे के बाद हुई जांच के बाद पुलिस का कहना है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया गया था। न तो पर्याप्त फायर एग्जिट थे और न ही दमकल सुरक्षा उपकरण सही स्थिति में थे। इतना ही नहीं भीड़ नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ही इस हादसे ने इतना भयावह रूप ले लिया। इस हादसे से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग ने प्रदेश में चल रहे नाइट क्लबों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए है।

घटना से निपटने के लिए अपने एसओपी को अपडेट करें

डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने सभी जिला और जोन पुलिस को इस संबंध में पत्र लिखा, जिसमें निर्देश दिए कि जिन भी जिलों में जहां -जहां भी नाइट क्लब हैं, उनको कहें कि अपनी फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं।इतना ही नहीं उसने ये गारंटी भी मांगे कि उनकी जगह पूरी तरह से फायर-प्रूफ है। डीजीपी ने पत्र में यह भी निर्देष दिए कि इस तरह की घटना से निपटने के लिए अपने एसओपी को अपडेट करें, तैयारियों की समीक्षा करें। इसके साथ ही सिविल प्रशासन से ताल-मेल रखते हुए ये भी देखें कि फायर ब्रिगेड एवं हॉस्पिटल ऐसी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है?

गुरुग्राम जिले सहित कई जिले ऐसे हैं जहां नाइट क्लब कल्चर

बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले सहित कई जिले ऐसे हैं जहां नाइट क्लब कल्चर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पंचकूला, करनाल, पानीपत जिलों में भी नाइट क्लबों की काफी ज्यादा संख्या है। डीजीपी हरियाणा ने इन जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए है और कहा है कि वह लगातार इनकी मॉनिटरिंग करते रहे और फायर सेफ्टी एसओपी का सख्ती से पालन करवाएं।

हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई

उल्लेखनीय है कि उत्तर गोवा के अर्पोरा गांव स्थित मशहूर नाइटक्लब ‘Birch by Romeo Lane’ में शनिवार देर रात लगी भीषण आग ने पूरे राज्य को दहला दिया था, ये हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही मिनटों में धुएं ने पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया था। इस आगजनी की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, मरने वाले में 20 क्लब के ही कर्मचारी हैं। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई। इसलिए हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए है।

पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और निकली

फॉरेंसिक टीम और पुलिस के मुताबिक, सिर्फ दो लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि बाकी 23 लोग धुएं के कारण दम घुटने से मारे गए। वहीं शुरुआती जानकारी में यह दावा किया गया था कि सिलेंडर फटने से आग लगी, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और निकली। जांच में सामने आया कि आग क्लब की ऊपरी मंजिल पर हुई इलेक्ट्रिकल फायरवर्क्स या फायरक्रैकर गन के इस्तेमाल से शुरू हुई। धुआं तेजी से नीचे बेसमेंट, किचन तक फैल गया, और चूंकि क्लब में केवल एक ही एग्ज़िट था, इसलिए वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। उस हादसे को लेकर क्लब के मालिक सौरभ लूथरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

