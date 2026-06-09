Somvati Amavasya Daan: सोमवती अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए करें ये उपाय

15 जून को मनाई जाएगी अधिकमास की सोमवती अमावस्या

Somvati Amavasya Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: अमावस्या की तिथि बहुत पवित्र होती है। ये तिथि पितरों को समर्पित की गई है। अधिकमास की अमावस्या तो बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि ये अमावस्या तीन साल में एक बार आती है। इस दिन पूजा-पाठ स्नान-दान से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है, उसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है।

द्रिक पंचाग के अनुसार, 15 जून को अधिकमास की अमावस्या पड़ेगी। इस दिन सोमवार है, इसलिए ये सोमवती अमावस्या रहेगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

सोमवती अमावस्या की तिथि

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 15 जून को सुबह 08 बजकर 23 मिनट पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के वजह से 15 जून 2026, सोमवार को मनाई जाएगी।

सोमवती अमावस्या पर करें इन चीजों का दान