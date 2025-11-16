Farming Tips: खेत से नीलगायों को दूर भगाने के लिए करें ये उपाय

बच जाएंगी आपकी फसलें

Farming Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: खेती-किसानी मेहनत का काम है। किसानों को जी जान लगाना पड़ता है तब कहीं जाकर उन्हें मुनाफा होता है। सूखा, कीट और रोग के अलावा किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन नीलगाय और आवारा जानवर होते हैं। ये जानवर फसलों को खा जाते हैं और कुचलकर बर्बाद कर देते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को अक्सर रात-दिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। हालांकि, कुछ ऐसे प्रभावी उपाय हैं जिनकी मदद से नीलगाय और जंगली जानवरों को खेतों से दूर रखा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे में ही पांच उपाय जिससे खेतों से दूर रहेंगे नीलगाय।

नीलगायों को दूर भगाने के उपाय