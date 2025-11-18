Lord Ganesha Puja: करियर और कारोबार में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय

भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में होती है वृद्धि

Lord Ganesha Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्यापार के दाता बुध देव की भी उपासना की जाती है। ज्योतिष कारोबार में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह देते हैं।

अगर आप भी करियर और कारोबार में विशेष सफलता पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद विधिपूर्वक भगवान गणेश की पूजा करें। इसके साथ ही पूजा के समय ये उपाय जरूर करें।

बुधवार के उपाय

अगर आप वास्तु दोष से निजात पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। इसके बाद बांसुरी को उत्तर दिशा में स्थित कमरे में रख दें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है।

अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा करें। इस समय भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है।

अगर आप सुखों में वृद्धि पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन भगवान कृष्ण को चावल की खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है।

करियर में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन कच्चे दूध में दूर्वा मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। इससे करियर या कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।

अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन पूजा के समय भगवान गणेश को गुड़ मिश्रित मालपुआ अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।

कुंडली में बुध मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। इसके साथ ही गौमाता को हरा चारा खिलाएं और गौ माता की सेवा करें।

