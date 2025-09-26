Shardiya Navratri Upaay: शारदीय नवरात्र पर धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए करें ये उपाय

By
Rajesh
-
0
48
Shardiya Navratri Upaay: शारदीय नवरात्र पर धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए करें ये उपाय
Shardiya Navratri Upaay: शारदीय नवरात्र पर धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए करें ये उपाय

मां दुर्गा के आशीर्वाद से आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं खत्म
Shardiya Navratri Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: मां दुर्गा को समर्पित नवरात्र का महापर्व चल रहा है। संसार का सारा धन और सुख-संपत्ति देवी के अधीन हैं। इसलिए मां लक्ष्मी को धन की, अन्नपूर्णा को अन्न की, दुर्गा को शक्ति की और देवी ललिता को वैभव की देवी कहा गया है। नवरात्र के किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी तिथि को किए गए कुछ उपायों से धन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर चढ़ाए गुलाब का फूल

कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों के लिए नवरात्र में विशेष उपाय है। घर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद ॐ श्रीं श्रियै नम: का 11 माला जाप करें। देवी के आशीर्वाद से आपकी आय में वृद्धि होगी और धन संबंधी परेशानियां कम होंगी।

दोमुखी रुद्राक्ष, सफेद कपड़ा और चांदी का सिक्का मंदिर में करें अर्पित

अगर आपके खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा है और पैसा टिकता नहीं है, तो ये उपाय करें। दोमुखी रुद्राक्ष, सफेद कपड़ा और चांदी का सिक्का किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। इसके बाद ऊँ ह्रीं नम: का तीन माला जाप करें। यह उपाय आपके खर्चों में कमी लाएगा और धन की बचत को बढ़ावा देगा।

श्री सूक्त का पाठ करें

नवरात्र में अष्टमी या नवमी को मां दुर्गा के चित्र की स्थापना करें और श्री सूक्त का पाठ करें। देवी को सफेद प्रसाद का भोग भी अर्पित करें। इस उपाय को हर साल नवरात्र में करने से आपके जीवन में पैसों की तंगी या उतार-चढ़ाव नहीं आएगा और गरीबी आपके घर से दूर रहेगी।

नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग बनेंगे

जो लोग नौकरी में प्रमोशन या कारोबार में सफलता नहीं पा रहे हैं, उनके लिए उपाय है। मां दुर्गा के सिंहवाहिनी स्वरूप के सामने एक घी का दीपक जलाएं और चांदी का सिक्का अर्पित करें। देवी को पुष्प अर्पित करें और ऊँ दुं दुर्गाय नम: मंत्र का जाप करें। इसके बाद सिक्के को अपने घर या दुकान में धन के स्थान पर रख दें। इससे नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग बनेंगे।

ये भी पढ़ें : संतान सुख से हैं वंचित है तो इस विधि से करें मां स्कंदमाता की पूजा