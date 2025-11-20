Vivah Panchami: दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए विवाह पंचमी पर करें ये उपाय

मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है विवाह पंचमी

Vivah Panchami, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में विवाह पंचमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह उत्सव मनाकर भक्त प्रभु राम और माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

यह दिन न केवल विवाह के इच्छुक लोगों के लिए शुभ है, बल्कि विवाहित दंपत्तियों के लिए भी यह तिथि अपने दांपत्य जीवन में प्रेम, सुख और सौहार्द लाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है, या पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता कम हो रही है, तो विवाह पंचमी के दिन किए गए कुछ अचूक उपाय इन सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।

करें ये महाउपाय