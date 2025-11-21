Punjab News Update : गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चलें : सीएम

Punjab News Update : गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चलें : सीएम

कहा, गुरु साहिब जी कस जीवन शांति, मानवता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक

Punjab News Update (आज समाज), संगरूर : प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा मानवता के लिए दिखाए गए मार्ग पर चलने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस पवित्र अवसर को श्रद्धा भावना के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरु साहिब जी का शांति, मानवता, प्रेम और भाईचारे का सार्वभौमिक संदेश आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री ने नौंवे पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले कार्यक्रमों में पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि इन आयोजनों में संगत की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर से और पंजाब के तीन शहरों, फरीदकोट, गुरदासपुर और तलवंडी साबो, से नगर कीर्तन रवाना हो चुके हैं, जो लगभग पूरे राज्य के शहरों से होकर गुजरेंगे।

नगर कीर्तन में शामिल होने का सुनहरी अवसर

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नगर कीर्तन में शामिल होकर दर्शन करें। गुरू साहिब जी के पवित्र दिवस को समर्पित इन नगर कीर्तनों में बड़ी संख्या में संगतें श्रद्धा भाव से भाग ले रही हैं। नगर कीर्तन के साथ चल रही संगत की सुविधा हेतु एम्बुलेंस, डिजिटल म्यूजियम, लंगर व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंध उपलब्ध रहेंगे।

इस तरह रहेगा नगर कीर्तन का शेड्यूल

मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 नवंबर को श्रीनगर से रवाना हुआ नगर कीर्तन जम्मू, पठानकोट, दसुहा, होशियारपुर, माहिलपुर, गढ़शंकर और अन्य नगरों से गुजरता हुआ 22 नवंबर को नौवें पातशाह जी द्वारा बसाये पवित्र नगर श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगा।भगवंत सिंह मान कहा कि 20 नवंबर को तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो), फरीदकोट और गुरदासपुर से तीन नगर कीर्तन सजाए गए हैं और ये चारों नगर कीर्तन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होंगे।

25 अक्टूबर से हुई थी कार्यक्रमों की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि 350वें शहीदी दिवस के पवित्र अवसर के कार्यक्रमों की शुरूआत 25 अक्तूबर को गुरुद्वारा सीस गंज साहिब, दिल्ली से हुई थी और इसी दिन गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में विशाल कीर्तन दरबार आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी जिलों में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए, जिनमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के महान जीवन और दर्शन को दशार्या गया। उन्होंने कहा कि 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए पवित्र नगर में चक नानकी नामक टेंट सिटी स्थापित की जा रही है।