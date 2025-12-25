Weather Update Today : जम्मू से लेकर यूपी तक छाया कोहरा

ज्यादात्तर स्थानों पर दृश्यता 50 से भी कम, कई जगह कोहरे को लेकर आॅरेंज अलर्ट

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य घने कोहरे और ठंड की चपेट में हैं। हालात यह हैं कि जम्मू से लेकर यूपी तक हर जगह शाम होते ही कोहरा छा जाता है जोकि सुबह देर तक रहता है। कोहरे के कारण न केवल सड़क, रेल व हवाई यातायात बाधित हो रहा है बल्कि आम जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी घने कोहरे और ठंड की चेतावनी जारी की है। वहीं कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस भी कोहरे को लेकर यातायात एडवाइजरी जारी कर चुकी है।

31 दिसंबर तक नहीं मिलेगी कोई राहत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर तक उत्तर और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ स्थानों को घने कोहरे से राहत भी नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक, जम्मू के कुछ इलाकों में 27 दिसंबर तक और बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर तक घने कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है।

कश्मीर और हिमाचल में जमाव बिंदू के पास पारा

कश्मीर में श्रीनगर में पारा 3 डिग्री जबकि घाटी के अन्य स्थानों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, जो 1.8 से 5.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आईएमडी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के भाखरा बांध के आसपास के कुछ इलाकों में अगले चार दिनों तक बहुत घने कोहरे की संभावना है।

पंजाब में गुरदासपुर, हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा

पंजाब और हरियाणा में भीषण ठंड पड़ रही है। बुधवार को पंजाब के गुरदासपुर में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। फरीदकोट में भी भीषण ठंड पड़ी, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 9.4 डिग्री पर पारा रहा। हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भिवानी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 7.2 डिग्री और सिरसा में 8 डिग्री दर्ज किया गया।

