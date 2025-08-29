Monsoon Live Update : पहाड़ों से मैदानों तक बाढ़ की मार

इस बार मॉनसून में बारिश ने तोड़े पिछले कई दशक के रिकॉर्ड

Monsoon Live Update (आज समाज), नई दिल्ली : इस साल अब तक देश में मॉनसून ने आफत ला दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ पानी और बाढ़ का सितम बरकरार है। एक तरफ जहां देश से सभी हिमालयी राज्य बाढ़ा, बारिश और बादल फटने की घटनाओं से बेहाल हैं तो वहीं पंजाब से लेकर ओडिसा तक मैदानों में बाढ़ का कहर जारी है। यह बाढ़ न केवल संपत्ति का नुकसान कर रही है बल्कि सभी जगह बाढ़ और बारिश से इंसानों की जान भी जा रही है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई तो वहीं पंजाब में बाढ़ ने कहर बरपाया। पंजाब में करीब आठ जिलों के लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और हजारों ही लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

मणिमहेश यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड, 11 की मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। दो लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। दूसरी तरफ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने रूद्रप्रयाग में 40 और कुम्म गांव में 30 लोगों का रेस्क्यू किया।

फिरोजपुर जिले के 62 गांव प्रभावित

पंजाब के फिरोजपुर में बारिश के चलते 62 गांव प्रभावित हुए। प्रशासन ने 2500 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पहुंचाया है। 13 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। पंजाब में बारिश के चलते 9 जिलों में भीषण बाढ़ आ गई है। इनमें पठानकोट, बटाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन और होशियारपुर शामिल हैं। एयरफोर्स ने राज्य में 46 लोगों को बचाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 750 किलोग्राम राहत सामग्री बांटी गई। 9 जिलों में ड्रोन से खाना पहुंचाया गया।

पंजाब में बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत, 3 लापता

पंजाब के 7 जिले, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का, कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी और होशियारपुर पिछले तीन दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। यहां के 250 से ज्यादा गांवों में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं।

वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में 35 की मौत, यात्रा स्थगित

भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कटरा में वैष्णो देवी यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम की स्थिति को देखते हुए, अगले दो से तीन दिनों में फिर से यात्रा शुरू होने का संकेत दिया है। बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को अगली सूचना तक यात्रा नहीं करने और श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करने की सलाह दी है। कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त को बादल फटने से लैंडस्लाइड हुई थी। इसमें 35 लोग मारे गए थे।

