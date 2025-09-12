Punjab CM Breaking News : बाढ़ पीड़ितों को जल्द मिलेगा मुआवजा : मान

कहा, मकान मुरम्मत के लिए मिलेगा 40 हजार मुआवजा

Punjab CM Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रदेश के सीएम भगवंत सिंह मान ने अहम घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि जल्द मिलेगी। मान ने कहा कि सभी प्रभावितों को यह राशि दिवाली से पहले मिल जाएगी। सीएम मान ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए उनके दिल में पूरी संवेदना और हमददी है।

मान ने कहा कि जब कुदरत अपना कुरूर रूप दिखाती है तो हम सभी बेबस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार फिर पंजाब के साथ हुआ है। मान ने कहा कि वे अब सूबे के दुखमंत्री बनकर लोगों की सेवा करेंगे। सुना है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। आपदाग्रस्त लोगों के बीच जाकर वे अब यही काम करेंगे। शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मान ने कहा कि दिवाली से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिल जाएगा। सीएम ने एसडीआरएफ के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा 6800 से बढ़ा कर 40 हजार करने का भी एलान कर दिया है।

सभी जिलों के डीसी को दिए विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को विशेष गिरदावरी के आदेश भी दे दिए हैं। जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी। उसके बाद एक हफ्ते का समय लोगों का एतराज लेने के लिए भी दिया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित बाढ़ पीड़ितों के चेक तैयार कर आप के मंत्रियों व विधायकों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंजूसी करने के दिन नहीं है। पंजाब को संकट झेलना आता है, पंजाब ने पूरे देश को यह बता दिया है। संकट की इस घड़ी में देश और विदेश से लोग दिल खोल कर मदद भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में अब तक 48 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। यह राजनीति करने का समय नहीं है।

किसानों को जेसीबी मुहैया करवाई जाएगी

सीएम के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आपदा राहत कार्यों में यदि कोई भी लापरवाही हुई तो उस पर रहम नहीं किया जाएगा। सभी जिलों में जेसीबी खरीद कर डीसी को उपलब्ध करवा देंगे। जिसका खेत-उसकी रेत के तहत जिस किसान को अपने खेतों से रेत निकालने के लिए जेसीबी की जरूरत होगी, वह डीसी कार्यालय में आवेदन करेगा और जेसीबी उसके खेत में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सारे नेता ‘ माइग्रेट टू भाजपा’ हैं। जो कल कांग्रेस में थे आज भाजपा में हैं। यही लोग आपदा के समय में भी राजनीति कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास एसडीआरएफ के अकाउंट में 1582 करोड़ रुपये थे, जिसमें से हम 649 करोड़ खर्च कर चुके हैं।

