Flipkart Black : फ्लिपकार्ट ब्लैक हुआ लॉन्च ग्राहकों को मिलेंगे कई शानदार ऑफर

Flipkart Black(आज समाज) : ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट ब्लैक लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट इस नई सेवा के लिए साइन अप करने वाले ग्राहकों को कई शानदार ऑफर दे रहा है।

अगर आप ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। भारत में, फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट ब्लैक नाम से एक बिल्कुल नई पहल शुरू की है। इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करने वाले उपयोगकर्ताओं को कंपनी की ओर से कई इंसेंटिव मिलेंगे।

इस प्रोग्राम में शामिल होने पर आपको YouTube प्रीमियम का एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि आप एक साल तक बिना विज्ञापनों के YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

वीआईपी प्रोग्राम का अपग्रेडेड वर्जन

स्पष्ट कर दें कि यह फ्लिपकार्ट प्रोग्राम फ्लिपकार्ट वीआईपी प्रोग्राम का अपग्रेडेड वर्जन है। फ्लिपकार्ट वीआईपी प्रोग्राम की कीमत 799 रुपये प्रति वर्ष है। फ्लिपकार्ट ब्लैक प्रोग्राम की कीमत पहले 1499 रुपये प्रति वर्ष थी, लेकिन लॉन्च के मौके पर कंपनी अब इसे केवल 990 रुपये में बेच रही है।

फ्लिपकार्ट ब्लैक से खरीदारी करने वाले ग्राहक कंपनी के कई अन्य लाभों का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ आप मुफ़्त YouTube विज्ञापन, यात्रा सौदे और भी बहुत कुछ कमा सकते हैं।

फ्लिपकार्ट प्लस और फ्लिपकार्ट ब्लैक के बीच अंतर

फ्लिपकार्ट प्लस एक मुफ़्त लॉयल्टी प्रोग्राम है, यह स्पष्ट कर दें। यह उन सभी के लिए खुला है जो साल में कम से कम चार बार ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। फ्लिपकार्ट ब्लैक के लिए भुगतान करना ज़रूरी है। ग्राहकों को खरीदारी करने की सुविधा देने के अलावा, कंपनी उन्हें कई और फ़ायदे भी देती है। फ्लिपकार्ट प्लस में यूज़र्स को सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट ब्लैक में ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं।

सदस्यों को विशेष लाभ

यात्रा की योजना बनाते समय, फ्लिपकार्ट ब्लैक प्रोग्राम के सदस्यों को विशेष लाभ प्राप्त होंगे। केवल 1 रुपये में, इसके उपयोगकर्ता क्लियरट्रिप और फ्लिपकार्ट ट्रैवल पर अपनी बुकिंग को संशोधित या रद्द कर सकेंगे।

फ्लिपकार्ट ब्लैक के सदस्यों को उनकी सभी ऑनलाइन खरीदारी पर 5% सुपरकॉइन कैशबैक मिलेगा। किसी भी बड़ी सेल के दौरान, फ्लिपकार्ट ब्लैक सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक ऑफ़र के तहत, कंपनी फ्लिपकार्ट ब्लैक ग्राहकों को 15% तक की छूट देगी। फ्लिपकार्ट ब्लैक सदस्यता खरीदने वाले उपभोक्ताओं को ग्राहक सेवा में भी बचत मिलेगी।

