Flipkart Big Billion Sale: Flipkart ने किया iPhone लवर्स का दिल तोड़ने वाला खेल, कैंसिल ऑर्डर से मचा बवाल

Flipkart Big Billion Sale आज समाज, नई दिल्ली: फ्लिपकार्ट की बहुप्रचारित बिग बिलियन डेज़ सेल ने इस साल एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा, खासकर iPhone 16 और iPhone 16 Pro पर ज़बरदस्त छूट के साथ। ये ऑफर इतने आकर्षक थे कि हज़ारों खरीदार ऑर्डर देने के लिए दौड़ पड़े। हालाँकि, जल्द ही मामला बिगड़ गया क्योंकि कई ग्राहकों ने बिना किसी कारण बताए अपने ऑर्डर रद्द होने की सूचना दी, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया।

प्लस सदस्य निराश

फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों के लिए यह सेल 22 सितंबर की आधी रात को शुरू हुई, जिससे उम्मीदें बढ़ गईं कि प्रीमियम सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन विशेष लाभों के बजाय, कई प्लस उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि कई प्रयासों के बावजूद वे अपने डिवाइस सुरक्षित नहीं कर पाए। निराश खरीदारों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बार-बार कोशिश करने के बाद भी वे ऑर्डर नहीं दे पाए, जिससे उनके हाथ खाली रह गए।

कीमतों में बदलाव को लेकर असमंजस

इस अफरा-तफरी को और बढ़ाते हुए, कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक ही समय में iPhone 16 के एक ही मॉडल की अलग-अलग कीमतें देखीं। इस असंगति ने और भी असमंजस और निराशा पैदा कर दी। कुछ खरीदारों ने तो यह भी दावा किया कि उनके ऑर्डर अचानक रद्द होने से पहले ही नज़दीकी डिलीवरी हब तक पहुँच गए थे।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

जल्द ही, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म—खासकर X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था)—नाराज प्रतिक्रियाओं से भर गए। कई लोगों ने फ्लिपकार्ट सेल को “घोटाला” कहा, एक यूज़र ने कहा: “मैंने तीन ऑर्डर दिए, और सभी चार घंटे के भीतर रद्द कर दिए गए। यह धोखाधड़ी जैसा लगता है।” कई अन्य लोगों ने फ्लिपकार्ट सपोर्ट को टैग करके अचानक रद्द होने के बारे में जवाब माँगा।

मिले-जुले ग्राहक अनुभव

जहाँ कुछ भाग्यशाली ग्राहकों ने पुष्टि की कि उनके ऑर्डर भेज दिए गए हैं और अब डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं खरीदारों के एक बड़े वर्ग ने अपने ऑर्डर रद्द होते देखे। अनुभव में इस भारी अंतर ने कई लोगों को फ्लिपकार्ट की विश्वसनीयता और उसकी बिक्री रणनीतियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया।

फ्लिपकार्ट ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है

अभी तक, फ्लिपकार्ट ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ग्राहक अब कंपनी द्वारा इस मामले को सुलझाने और विश्वास बहाल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। विशेषज्ञ खरीदारों को सलाह देते हैं कि ऐसी फ्लैश सेल के दौरान ऑर्डर देने से पहले स्टॉक की उपलब्धता और शर्तों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें।