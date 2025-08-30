Flipkart Big Billion Days Sale : साल की सबसे बड़ी सेल जल्द होगी शुरू, कम कीमत पर सामान बिक्री के लिए उपलब्ध

Flipkart Big Billion Days Sale(आज समाज) : फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल जल्द ही शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने साल की इस सबसे बड़ी सेल का खुलासा कर दिया है। सैमसंग, ऐप्पल, आईफोन, रियलमी और मोटोरोला जैसी कंपनियों के फोन कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

फ्लिपकार्ट की साल की सबसे बड़ी बिग बिलियन डेज़ सेल शुरू होने वाली है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके संकेत दे दिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो रही इस त्योहारी सीज़न सेल में सैमसंग, ऐप्पल, मोटोरोला और रियलमी जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और स्मार्ट टीवी जैसे घरेलू उत्पादों पर भी भारी छूट दी जाएगी।

योजना पिछले साल की तुलना में ज़्यादा विस्तृत

इस सेल के लिए एक माइक्रोसाइट भी बनाई गई है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसमें ऑफर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। माइक्रोसाइट पर फ्लिपकार्ट ने इस ऑफर की वापसी की चर्चा की है। साथ ही, यह भी कहा जा रहा है कि इसकी योजना पिछले साल की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होगी। हालाँकि, अभी तक इस सेल में शामिल किसी भी छूट, उत्पाद आदि के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़

साल की शुरुआत में लॉन्च हुई सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ पर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं। इस सेल के दौरान इस सीरीज़ के हर मॉडल सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। भविष्य में लॉन्च होने वाला मॉडल, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE भी इस सेल के दौरान बड़ी कीमत पर उपलब्ध है।

Apple iPhone 16 सीरीज़

अगले महीने की शुरुआत में Apple की नई iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च होगी। पिछले साल लॉन्च हुई iPhone 16 सीरीज़ पर फ्लिपकार्ट सेल के दौरान भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा, पुराने iPhone 14 और iPhone 15 के स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए भी अच्छी डील मिल सकती है। ई-कॉमर्स कंपनी हर साल दशहरा और दिवाली की छुट्टियों में यह सेल आयोजित करती है।

इस डील में मोटोरोला, रियलमी, इनफिनिक्स, श्याओमी, टेक्नो और अन्य ब्रांड्स के कम कीमत वाले और मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। नए मॉडल और पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल छूट, ईएमआई और एक्सचेंज इंसेंटिव के लिए पात्र हो सकते हैं।

