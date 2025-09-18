Flipkart Big Billion Days: सिर्फ ₹14,999 में मिलेगा 50MP कैमरा और दमदार बैटरी वाला 5G फोन

Flipkart Big Billion Days, आज समाज, नई दिल्ली: फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा वार्षिक शॉपिंग इवेंट, बिग बिलियन डेज़ सेल 2025, 23 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाला है। इस मेगा सेल से पहले, ई-कॉमर्स दिग्गज ने स्मार्टफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ैशन, अप्लायंसेज़ और अन्य उत्पादों पर कुछ सबसे बड़े डील्स का खुलासा कर दिया है। खरीदार हर साल अपने पसंदीदा उत्पादों को बेजोड़ कीमतों पर खरीदने के लिए इस इवेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।

सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो सिर्फ़ ₹14,999 में उपलब्ध

इस साल जहाँ iPhones पर भारी छूट के साथ सबकी नज़र रहेगी, वहीं फ्लिपकार्ट एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन पर भी आकर्षक डील्स दे रहा है। आधिकारिक सेल पेज के अनुसार, सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो सेल के दौरान सिर्फ़ ₹14,999 में उपलब्ध होगा। अपने बोल्ड डिज़ाइन और ट्रेंडी लुक के लिए मशहूर, यह स्मार्टफोन इतनी बड़ी कीमत में कटौती के साथ और भी आकर्षक विकल्प बन गया है।

सीएमएफ फोन 2 प्रो के मुख्य स्पेसिफिकेशन

सीएमएफ फोन 2 प्रो में कुछ प्रभावशाली विशेषताएं हैं:

डिस्प्ले: 6.77-इंच FHD+ AMOLED स्क्रीन, 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ।

प्रोसेसर: मीडियाटेक 7300 प्रो 5G चिपसेट, 8GB तक रैम के साथ।

बैटरी: 5000mAh, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ।

कैमरा सेटअप

फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों को ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम पसंद आएगा:

50MP प्राइमरी सेंसर

50MP टेलीफ़ोटो लेंस

8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए, डिवाइस में 16MP का फ्रंट कैमरा है। अपने प्रीमियम डिजाइन, शक्तिशाली प्रदर्शन और फीचर-पैक कैमरा सिस्टम के साथ, मात्र ₹14,999 में उपलब्ध CMF फोन 2 प्रो इस बिग बिलियन डेज़ सेल के सबसे आकर्षक सौदों में से एक होने की उम्मीद है।

