Flipkart Big Billion Days 2025: iPhone 16, Galaxy S24 और कई 5G फ़ोन पर भारी छूट

Flipkart Big Billion Days 2025, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप नया स्मार्टफ़ोन या गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह त्योहारी सीज़न एकदम सही समय हो सकता है! फ्लिपकार्ट ने अपनी बहुप्रतीक्षित बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 का आधिकारिक तौर पर टीज़र जारी कर दिया है, जिसमें भारत भर के खरीदारों के लिए ज़बरदस्त छूट, बैंक ऑफ़र और बिना ब्याज वाली EMI के विकल्प दिए जाने का वादा किया गया है।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल कब शुरू होगी?

फ्लिपकार्ट ने हाल ही में एक नया प्रमोशनल बैनर जारी किया है, जो उसकी त्योहारी सेल के शानदार आगमन का संकेत देता है। हालाँकि ई-कॉमर्स दिग्गज ने अभी तक सटीक तारीखों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिग बिलियन डेज़ 2025 सेल 15 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 तक चल सकती है।

परंपरागत रूप से, यह धमाकेदार सेल भारत में त्योहारी सीज़न के साथ, आमतौर पर सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में आयोजित होती है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी टक्कर अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से भी होने की उम्मीद है, जिससे खरीदारी का एक ज़बरदस्त मुक़ाबला देखने को मिलेगा।

खरीदार किन छूटों की उम्मीद कर सकते हैं?

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फ्लिपकार्ट विभिन्न श्रेणियों में अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट की तैयारी कर रहा है। स्मार्टफ़ोन और स्मार्ट टीवी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल उत्पादों तक, खरीदार बेजोड़ डील्स की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे पार्टनर बैंक चुनिंदा कार्ड्स पर अतिरिक्त 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे ये ऑफर और भी आकर्षक हो जाएँगे।

बेहतरीन स्मार्टफ़ोन डील्स

सेल से पहले, फ्लिपकार्ट ने एक लैंडिंग पेज लाइव कर दिया है, जिसमें कुछ सबसे आकर्षक डील्स की पुष्टि की गई है। प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:

Apple iPhone 16 और iPhone 16 Pro Max – कीमतों में भारी गिरावट की उम्मीद

Samsung Galaxy S24 और Galaxy S24 FE – त्योहारी कीमतों पर फ्लैगशिप फ़ोन

Motorola Edge 60 Pro – रिकॉर्ड तोड़ ऑफर मिलने की संभावना

और यह तो बस शुरुआत है! जैसे-जैसे सेल नज़दीक आएगी, और भी धमाकेदार स्मार्टफोन और गैजेट डील्स का खुलासा होगा।