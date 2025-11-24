Flipkart–Amazon Black Friday धमाका! 65-इंच Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, Sony–Samsung तक पर भारी छूट

Flipkart–Amazon Black Friday: ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू कर दी है, और इस बार सबसे बड़ा अट्रैक्शन 65-इंच स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट है। जो कस्टमर बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविज़न खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सेल के दौरान कई प्रीमियम ब्रांड भारी कीमत में मिल रहे हैं।

दोनों प्लेटफॉर्म न सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स, EMI ऑप्शन और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, जिससे ये डील्स और भी फायदेमंद हो रही हैं। यहां अभी अवेलेबल टॉप वैल्यू-फॉर-मनी 65-इंच स्मार्ट टीवी डील्स दी गई हैं:

1. अमेज़न पर 65-इंच स्मार्ट टीवी – अब ₹43,999 में

अमेज़न पर एक पॉपुलर 65-इंच मॉडल ₹58,999 में लिस्टेड है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर ₹43,999 हो गई है। एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स में शामिल हैं:

Yes Bank क्रेडिट कार्ड EMI के ज़रिए ₹1,500 तक की छूट

Federal Bank क्रेडिट कार्ड EMI के साथ ₹3,000 तक की छूट

2. realme TechLife 65-इंच QLED Ultra HD – ₹38,699 (Flipkart)

realme का 65-इंच QLED TV 55% डिस्काउंट के बाद Flipkart पर सिर्फ़ ₹38,699 में मिल रहा है। खरीदार ये भी पा सकते हैं:

HDFC Bank डेबिट कार्ड के ज़रिए ₹1,000 की एक्स्ट्रा छूट

₹4,650 तक का एक्सचेंज बोनस

3. TCL 65-इंच 4K बेज़ल-लेस सीरीज़ – ₹45,990 (Amazon)

TCL का 65-इंच 4K TV Amazon पर 63% के बड़े डिस्काउंट के बाद ₹45,990 में बिक रहा है। इसके अलावा, फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांज़ैक्शन पर खरीदार ₹3,000 की छूट पा सकते हैं।

4. सोनी ब्राविया 65-इंच अल्ट्रा HD (4K) – ₹66,990 (फ्लिपकार्ट)

सोनी का प्रीमियम 65-इंच ब्राविया टीवी फ्लिपकार्ट पर ₹66,990 में मिल रहा है।

बैंक ऑफ़र में शामिल हैं:

केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड और EMI के ज़रिए ₹1,500 तक की छूट

HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI के ज़रिए ₹2,000 तक की छूट

5. सैमसंग क्रिस्टल 4K विविड 65-इंच – ₹57,990 (फ्लिपकार्ट)

सैमसंग का क्रिस्टल 4K विविड 65-इंच टीवी ₹57,990 में मिल रहा है, जो 33% की छूट दिखाता है। एक्स्ट्रा फ़ायदों में शामिल हैं:

HDFC क्रेडिट कार्ड EMI पर ₹1,250 की छूट

HDFC डेबिट कार्ड EMI पर ₹2,000 तक की छूट

भारी डिस्काउंट और ज़बरदस्त बैंक ऑफ़र के साथ, ब्लैक फ्राइडे सेल 65-इंच स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक साबित हो रहा है। सोनी और सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड से लेकर रियलमी और टीसीएल के वैल्यू-फ़ॉर-मनी ऑप्शन तक, कस्टमर्स के पास चुनने के लिए कई तरह के डील्स हैं।

