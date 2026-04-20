Hyderabad Hubballi Flight: घंटे तक हवा में अटकी फ्लाइट! Fly91 के यात्रियों ने दहशत में बिताए पल, बेंगलुरु में सुरक्षित लैंडिंग

Hyderabad Hubballi Flight: हैदराबाद से हुबली जा रही Fly91 फ़्लाइट में हवा में एक गंभीर तकनीकी दिक्कत आ गई, जिससे यात्री घंटों तक डरे रहे।

तकनीकी खराबी से तय लैंडिंग में रुकावट

फ़्लाइट IC3401 ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर करीब 3 बजे उड़ान भरी थी और इसे शाम 4:30 बजे हुबली में लैंड करना था। लेकिन, जैसे ही विमान अपनी मंज़िल के पास पहुँचा, पायलटों को एक तकनीकी खराबी का पता चला, जिससे उन्हें लैंडिंग रोकनी पड़ी।

स्थिति को संभालने और सुरक्षा पक्का करने के लिए, विमान हवा में ही रहा, घंटों तक चक्कर लगाता रहा, जबकि सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी की जा रही थी।

विमान के घंटों चक्कर लगाने से यात्री घबरा गए

लगभग चार घंटे तक, विमान मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोग्गा जैसे इलाकों के ऊपर मंडराता रहा। केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव था। कई पैसेंजर प्रार्थना करते दिखे, जबकि कुछ लोग सबसे बुरे डर से रोने लगे। लंबे समय तक बनी अनिश्चितता ने प्लेन में बहुत परेशान करने वाला माहौल बना दिया।

इस बीच, पैसेंजर के परिवारों ने एयरलाइन पर गुस्सा दिखाया, उनका आरोप था कि एयरलाइन ने समय पर बातचीत और स्थिति के बारे में साफ अपडेट नहीं दिए।

बेंगलुरु में सेफ लैंडिंग से राहत मिली

घंटों तक एरियल होल्डिंग के बाद, फ्लाइट को आखिरकार बेंगलुरु डायवर्ट कर दिया गया। शाम करीब 7:30 बजे, एयरक्राफ्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंड हो गया।

सेफ लैंडिंग से पैसेंजर और उनके परिवारों को बहुत राहत मिली, हालांकि एयरलाइन की तरफ से टेक्निकल खराबी और कम्युनिकेशन गैप को लेकर सवाल बने हुए हैं।