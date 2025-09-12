Hisar-Jaipur Flight: हिसार से जयपुर के लिए विमान सेवा आज से होगी शुरू

सीएम नायब सैनी वर्चुअली करेंगे शुभारंभ

Hisar-Jaipur Flight, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार स्थित प्रदेश के पहले एयरपोर्ट से आज से जयपुर के लिए विमान सेवा शुरू होगी। आज शाम 5:35 बजे हिसार एयरपोर्ट से विमान जयपुर के लिए उड़ान भरेगा। करीब एक घंटे बाद शाम 6:40 बजे विमान जयपुर पहुंचेगा। हिसार-जयपुर विमान सेवा का शुभारंभ सीएम नायब सैनी वर्चुअली माध्यम से करेंगे। इस उड़ान का किराया टैक्स सहित लगभग 2300 रुपए होगा, जबकि सीट बुकिंग का चार्ज अलग से लिया जाएगा।

गौरतलब है कि हरियाणा में हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि हिसार से जयपुर के बाद जल्द ही जम्मू और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी।

1 घंटे में पूरा होगा सफर

हिसार से जयपुर की सड़क से दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। वहीं, ट्रेन से यह सफर और भी लंबा हो जाता है। ऐसे में हवाई यात्रा शुरू होने से यह सफर लगभग एक घंटे में पूरा हो सकेगा। हिसार से जयपुर हजारों यात्री ट्रेन और निजी वाहनों से जाते हैं। जयपुर में इलाज करवाने और व्यवसायिक कार्यों के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट के उद्घाटन के बाद डीजीसीए ने जताई थी आपत्ति

9 जून को मुख्यमंत्री ने हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन कार्यक्रम पर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मानक पूरी तरह टूट गए थे। डीजीसीए ने फ्लाइट के बार-बार उद्घाटन पर आपत्ति जताई थी।

इसके बाद कहा गया था कि आगे से एयरपोर्ट के अंदर कोई भी वीआईपी बिना टिकट के सीधे प्रवेश नहीं कर पाएगा। डीजीसीए की आपत्ति और किसी भी विवाद से बचने के लिए इस बार मुख्यमंत्री वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं।

जल्द कोलकाता के लिए भी शुरू होगी विमान सेवा

एक साल पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से पांच स्थानों चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए फ्लाइट संचालित करने की घोषणा की थी। अब हिसार से अयोध्या, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।

जयपुर के लिए भी फ्लाइट फाइनल हो चुकी है। हालांकि, अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू होना अभी बाकी है। सरकार ने हाल ही में कोलकाता के लिए भी फ्लाइट चलाने का फैसला लिया है।

