Punjab Crime News : हथियारों और हेरोइन सहित पांच तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों से चार ग्लॉक पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन बरामद, गिरफ्तार आरोपी दुबई स्थित तस्कर के निर्देश पर कर रहे थे कार्य

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने एक केंद्रीय एजेंसी के समन्वय में विदेशी हैंडलरों से जुड़े एक तस्करी नेटवर्क के पांच गुर्गों को चार 9 मिमी कैलिबर ग्लॉक पिस्तौलों और 2 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान शिवम अरोड़ा निवासी न्यू जसपाल नगर, सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, गुरप्रीत सिंह निवासी न्यू कपूर नगर, अमृतसर, अनमोलदीप सिंह निवासी सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, अभिषेक सिंह निवासी गांव ढंड, तरनतारन और कुलमीत सिंह निवासी कॉलोनी गंगानगर, गांव ढंड, तरनतारन के तौर पर हुई है।

पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी दुबई स्थित तस्कर के निदेर्शों के तहत काम कर रहे थे, जो अपने पाकिस्तानी सहयोगियों के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जब्त की गई खेप पाकिस्तान से भारत भेजी गई थी। डीजीपी ने आगे बताया कि गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क को निष्क्रिय करने के प्रयास जारी हैं।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए, एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि तस्करी की गतिविधियों में इन संदिग्धों की संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद, केंद्रीय एजेंसी की टीमों के साथ संयुक्त अभियान में पुलिस ने एक गुप्त कार्रवाई की और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से नशीले पदार्थ और आधुनिक हथियार बरामद किए गए, जिन्हें आरोपी आगे किसी ठिकाने पर पहुंचाने वाले थे। एआईजी ने कहा कि इस पूरे नेटवर्क के संबंधों का पता लगाने के लिए मामले के अगले-पिछले संबंध स्थापित करने हेतु गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Amritsar Crime News : अमृतसर में नामी गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे