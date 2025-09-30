Yamunanagar News: यमुनानगर में एक साथ जली पांच चिताएं

Yamunanagar News: यमुनानगर में एक साथ जली पांच चिताएं

सोमवार सुबह कुरुक्षेत्र के गांव घराड़सी के पास हुआ था हादसा
Yamunanagar News, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। 3 भाइयों के परिवार के 5 सदस्यों की चिताएं एक साथ चली, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। हादसा सोमवार सुबह कुरुक्षेत्र के ढांड रोड स्थित गांव घराड़सी के पास हुआ था।

यहां पर टाटा हैरियर और स्विफ्ट कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई थी। हादसे में स्विफ्ट कार सवार 6 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं टाटा हैरियर घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए।

रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल कैथल के गांव कुराड़ जा रहे थे स्विफ्ट सवार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारुति स्विफ्ट में सवार यमुनानगर के गोपाल नगर के निवासी अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कैथल के कुराड़ गांव जा रहे थे। दूसरी ओर, टाटा हैरियर में सवार पबनावा गांव के पूर्व सरपंच रामपाल के भाई ऋषि अपनी पत्नी लीला, भाभी संतोष और रिश्तेदार प्रवीण के साथ अंबाला के मुलाना अस्पताल दवाई लेने जा रहे थे।

वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान यह टक्कर हुई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्विफ्ट में सवार चालक प्रवीन सहित छह लोगों, पवन (57), उनकी पत्नी उर्मिला (49), बेटी वंशिका (23), भाई राजेंद्र (53), और भाई संजय की पत्नी सुमन (45) की मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार में केवल एक बेटा बचा

सबसे बड़े भाई कथावाचक पंडित पवन कौशिक (57 वर्ष) के परिवार में अब केवल उनका 13 वर्षीय बेटा तन्मय बचा है, जो नौवीं कक्षा में पढ़ता है। महज तीन दिन पहले, 26 सितंबर को परिवार ने पवन का 57वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। 13 वर्षीय तन्मय ने अपने माता-पिता पवन और उर्मिला, बहन वंशिका, और अन्य परिजनों को मुखाग्नि दी। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि श्मशान घाट में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।

घायलों का चल रहा इलाज

वहीं टाटा हैरियर में सवार गांव पबनावा निवासी चार लोग, ऋषि पाल (55), उनकी पत्नी लीला देवी (52), संतोष (45), और प्रवीण (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हैरियर के एयरबैग खुलने के कारण इनकी जान बच गई, हालांकि सभी घायल हैं।

