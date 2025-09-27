Horrific road accident in Gurugram : गुरुग्राम में भीषण सडक़ हादसे में पांच की दर्दनाक मौत

मरने वालों में तीन युवतियां व दो युवक शामिल

थार गाड़ी में सवार थे सभी, तेज गति से चलती था डिवाइडर से टकराई

हादसे के बाद मुश्किल से शवों को व घायल को बाहर निकाला गया

Gurugram News (आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। शनिवार की अलसुबह करीब साढ़े चार बजे यहां एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में तीन युवतियों ओर दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में थार गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। शवों व घायल युवक को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शनिवार को बताया कि पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह रखा दिया गया है। परिजनों के आने का इंतजार है।

तेज धमाके के साथ गाड़ी ने पलटी खाई

जानकारी के अनुसार थार गाड़ी नंबर-यूपी-81-सीएस-2319 में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थीं। ये सभी उत्तर प्रदेश से किसी काम से गुरुग्राम आए थे। दिल्ली से जयपुर की तरफ नेशनल हाइवे-48 पर यह राजीव चौक की तरफ आ रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी नेशनल हाइवे 48 पर हाईवे के एग्जिट नंबर-9 से सर्विस लेन की तरफ उतरी तो तेज रफ्तार होने के कारण चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी अनियंत्रित होकर की डिवाइडर से टकरा गई। तेज धमाके के साथ गाड़ी ने पलटी खाई। तेज स्पीड होने के कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पांच की मौत हुई है। दो युवतियां व दो युवकों की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवती की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मरने वालों में प्रतिष्ठा मिश्रा निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश, आदित्य प्रताप ङ्क्षसह निवासी आगरा उत्तर प्रदेश, लावण्या निवासी आगरा उत्तर प्रदेश, सोनी निवासी उत्तर प्रदेश व गौतम निवासी सोनीपत हरियाणा (वर्तमान निवासी नोएडा) शामिल हैं। बुलंदशहर निवासी कपिल शर्मा गंभीर रूप से घायल है। वह उपचाराधीन है। पुलिस की ओर से परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों का इंतजार है, उनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक गौतम, आदित्य प्रताप सिंह व घायल कपिल नोएडा में विज्ञापन से संबंधित व्यवसाय करते हैं। मृतका लवनया, प्रतिष्ठा मिश्रा ग्रेटर नोएडा में एलएलबी की छात्राएं थीं।

