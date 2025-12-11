Five-minute yoga breaks : सभी कार्यालयों में कार्यस्थल पर शुरू हुआ पांच मिनट का योगा ब्रेक

Five-minute yoga breaks have been introduced at workplaces in all offices.
लघु सचिवालय में वाई ब्रेक के दौरान योग करते कर्मचारीगण।
  • वाई-ब्रेक से तनाव मुक्त होकर एकाग्रता के साथ कार्य करने की बढ़ेगी क्षमता

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। आयुष विभाग द्वारा कार्यस्थल पर माहौल को अनुकूल बनाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को तनावमुक्त रह कर कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘वाई-ब्रेक’ देने का निर्णय लिया गया है। वाई-ब्रेक यानी योग के लिए ब्रेक कार्यदिवस में पांच मिनट के लिए होगा।डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों को अब कार्यस्थल पर प्रत्येक कार्यदिवस पर कुछ ऐसी क्रियाएं और सरल योग के आसन करने के लिए समय दिया गया है, जिससे वह तनाव से मुक्त होकर और बेहतर तरीके से काम कर सकें। वाई-ब्रेक पांच मिनट का होगा। वाई-ब्रेक में शरीर को राहत के लिए आंखों, कंधों, कमर और अन्य अंगों के लिए क्रियाएं कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर माहौल को अनुकूल बनाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को तनावमुक्त रह कर कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करना है।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा योग आयोग की ओर से जिला सचिवालय सहित सभी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का ‘वाई-ब्रेक’ सत्र का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस लघु योगाभ्यास की अनुशंसा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एकाग्रता बढ़ाने और काम के दौरान तनाव व थकान को कम करने में मदद मिलेगी। है।

यह पहल केंद्र सरकार द्वारा तैयार वाई-ब्रेक योग प्रोटोकॉल पर आधारित है

डीसी ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार यह 5 मिनट का योग ब्रेक लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से होने वाली तकलीफों को कम करने, रक्त संचार को बेहतर करने तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। यह पहल केंद्र सरकार द्वारा तैयार वाई-ब्रेक योग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यस्त कार्यस्थलों पर भी योग को सरल और व्यवहारिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि कार्यकुशलता, सकारात्मकता और टीम भावना को भी मजबूत करता है।जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ बसंत कुमार ने जिला के सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिदिन योग सत्र में भाग लेने का आह्वïान किया।

