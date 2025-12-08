Punjab Road Accident : पंजाब में सड़क हादसे में पांच की मौत

मृतकों में दो लड़कियां और तीन युवक, डिवाइडर से कार टकराने से हुआ हादसा

Punjab Road Accident (आज समाज), लुधियाना : रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा होने से पांच लोगों के मरने की सूचना है। हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब एक बजे हुआ। हादसा तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के कारण हुआ है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 नाबालिग लड़कियां और 3 युवक थे। मरने वाले सभी जगराओं के बताए जा रहे हैं। हालांकि इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं।

लाडोवाल की तरफ जा रही थी कार

जानकारी के मुताबिक वरना कार साउथ सिटी की तरफ से लाडोवाल जा रही थी। ओवर स्पीड के कारण कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क के बीच पलट गई और काफी दूर तक घसीटते चली गई। हादसे में पांचों शवों क्षत-विक्षत हो गए। किसी का हाथ शरीर से अलग हो गया तो किसी का पैर कट गया। सूचना मिलते ही थाना लाडोवाल से पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत एनएचएआई की एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई और शवों को कार से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया।

लुधियाना-बठिंडा मार्ग पर हादसे में तीन की मौत

वहीं एक अन्य हादसे में लुधियाना-बठिंडा हाइवे से बोपाराय लिंक सड़क पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। यह हादसा बाइक और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर के कारण हुआ। जिसमें बाइक पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान परविंदर सिंह (21), मलकीत सिंह और आकाशदीप निवासी गांव गेहल जिला बरनाला के रूप में हुई है।

अंधेरे और धुंध के कारण हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि अंधेरा और कोहरे के कारण बाइक सवार युवकों को आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्राली नजर नहीं आई और बाइक ट्राली से जा टकराई। गंभीर रूप से घायल आकाशदीप सिंह और अमृतपाल सिंह दोनों को पहले सरकारी एम्बुलेंस में सिवल अस्पताल सुधार ले जाया गया जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए लुधियाना भेज दिया गया। रविवार सुबह दोनों ने दम तोड़ दिया। परविंदर सिंह से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई।

