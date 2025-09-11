India-US Trade Deal : नवंबर तक पूरा होगा अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का पहला चरण : गोयल

कहा, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्टÑपति की गहरी दोस्ती के चलते सफल होगी वार्ता

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती इन दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगड़ने से बचा रही है। यही कारण है कि एक बार स्थगित हो चुकी भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के न केवल शुरू होने की पूरी संभावना बन चुकी है बल्कि ये दोनों देश जल्द ही इसका पहला चरण भी पूरा करने की तैयारी कर चुके हैं।

इस संबंध में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के पहला चरण को नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों के मंत्री नवंबर 2025 तक एक अच्छा समझौता कर लें।

वार्ता की प्रगति से दोनों देश खुश

उस समझौते का पहला भाग नवंबर 2025 तक अंतिम रूप दे दी जाए और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है और इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। ज्ञात रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कुछ नरमी आई है, उन्होंने कहा था कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

ट्रंप की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने दी थी सकारात्मक प्रतिक्रिया

ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को बहुत विशेष संबंध बताया था और कहा था कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा था कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता से साझेदारी की असीमित संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चचार्ओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

