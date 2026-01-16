Sidharth Malhotra: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन का फर्स्ट लुक टीजर जारी

सिद्धार्थ के अपोजिट तमन्ना भाटिया आने वाली हैं नजर

Sidharth Malhotra, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा आज 16 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर आखिरी बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी में नजर आए थे, जो बॉक्स आॅफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। इस फ्लॉप फिल्म के बाद एक्टर एक बार फिर बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म वन को लेकर सुर्खियों में हैं। काफी दिनों से ऐसी खबरें थीं कि जल्द ही इसका पहला लुक सामने आने वाला है। अब मेकर्स ने सिद्धार्थ के बर्थडे पर इसका मूवी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है।

वन का फर्स्ट पोस्टर रिलीज

सिद्धार्थ मल्होत्रा के 40वें जन्मदिन पर फैंस को तोहफा देते हुए मेकर्स ने वन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। हालांकि, इस पोस्टर में अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा का या किसी दूसरे एक्टर का फेस नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ के अपोजिट तमन्ना भाटिया नजर आने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन पहले 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इसकी रिलीज को टाल दिया गया है, क्योंकि अक्षय कुमार की भूत बंगला भी 15 मई को रिलीज होने वाली है।

मेकर्स को भारी पड़ सकता है क्लैश

चूंकि, दोनों ही फिल्मों की निर्माता एकता कपूर हैं, ऐसे में एक ही दिन दो बड़ी फिल्मों का रिलीज करना मेकर्स पर भारी पड़ सकता है। हालांकि, 16 जनवरी को रिलीज हुए इस फर्स्ट पोस्टर में वन की रिलीज डेट को लेकर रिवील नहीं किया है। इस फिल्म का डायरेक्शन दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार कर रहे हैं। साथ ही, शोभा कपूर, एकता कपूर और अरुणाभ कुमार मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बालाजी मोशन पिक्चर और टीवीएफ के बैनर तले बन रही ये फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी अभी आॅफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इस फिल्म की कहानी एक प्राचीन जंगल पर आधारित है और इसे रियल दिखाने के लिए फिल्म की शूटिंग जंगलों में की जा रही है।