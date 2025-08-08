Vivo V60 5G की पहली झलक, ZEISS कैमरा का कमाल

Vivo V60 5G, आज समाज, नई दिल्ली: Vivo ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी V-सीरीज़ का नया स्मार्टफोन Vivo V60 लॉन्च करने की योजना बना ली है, जिसकी लॉन्च डेट 12 अगस्त तय की गई है। लॉन्च से पहले, Vivo ने इस फ़ोन के कुछ शानदार फ़ीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी टीज़ की है, जिसमें इसका कैमरा सेटअप सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। सभी फ़ोटोग्राफ़ी प्रेमियों के लिए, यह फ़ोन एक बेहतरीन विकल्प साबित होने वाला है, खासकर मिड-रेंज सेगमेंट में।

इस बार Vivo ने कैमरे के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Vivo V60 के पिछले हिस्से में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जो पिछले मॉडल, Vivo V50 के डुअल कैमरा सेटअप से काफी अपग्रेडेड है। सबसे खास बात यह है कि इस बार एक डेडिकेटेड टेलीफ़ोटो लेंस वापस लाया गया है जो V50 में नहीं था। और सब कुछ ZEISS से डिज़ाइन किया गया है, यानी आपको बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी के ऑप्टिक्स मिलेंगे।

प्राइमरी कैमरा 50MP का है और इसमें Sony IMX766 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) भी है। यानी कम रोशनी में भी तस्वीरें बिल्कुल साफ़ आएंगी। इसके साथ ही एक नया 50MP ZEISS सुपर टेलीफ़ोटो लेंस भी दिया गया है जिसमें Sony IMX882 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इस टेलीफ़ोटो लेंस से आपको 10x तक ज़ूम और 100mm तक साफ़ पोर्ट्रेट शॉट्स लेने की सुविधा मिलती है। तो अब दूर से क्लोज़-अप शॉट्स लेना बेहद आसान हो जाएगा।

इसके अलावा, ZEISS-ट्यून्ड अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है, जिससे आप एक ही फ्रेम में वाइड लैंडस्केप या ग्रुप फ़ोटो ले सकते हैं। और सेल्फी के शौकीनों के लिए भी एक तोहफ़ा है, क्योंकि Vivo V60 में आगे की तरफ़ 50MP का सेल्फी कैमरा है, वो भी ZEISS ऑप्टिक्स के साथ।

अपग्रेडेड कैमरा AI और फ़ीचर्स

अब इस फ़ोन में सिर्फ़ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ़्टवेयर और AI भी जुड़ गए हैं। वीवो ने अपनी एक्स-सीरीज़ से कुछ प्रीमियम फ़ीचर्स भी जोड़े हैं, जैसे “एआई फोर-सीज़न पोर्ट्रेट” और “एआई मैजिक मूव”, जो फ़ोटो और वीडियो के अनुभव को अगले स्तर पर ले जाते हैं।

नई ZEISS स्टाइल बोकेह तकनीक भी जोड़ी गई है, जिसमें दो नई फ़ोकल लेंथ (85mm और 100mm) हैं। इससे आपको फ़िल्मों जैसी सिनेमाई और प्रोफेशनल दिखने वाली पोर्ट्रेट तस्वीरें मिलेंगी। इसके अलावा, एक नया फ़ीचर “वीवो एक्स वेडिंग वीलॉग” भी लॉन्च किया जा रहा है, जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर शादी या पर्सनल वीडियो बनाना पसंद करते हैं। इस फ़ीचर में रेडीमेड म्यूज़िक और इफेक्ट्स भी हैं, जिससे एडिटिंग का झंझट खत्म हो जाता है।

वीवो ने गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन भी जोड़ा है, जिसमें जेमिनी लाइव और कनेक्टेड ऐप्स शामिल हैं, जो फ़ोन के एआई सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाते हैं। आपका पूरा स्मार्टफ़ोन अनुभव स्मार्ट, कनेक्टेड और तेज़ हो जाता है।

अन्य मुख्य स्पेसिफिकेशन

कैमरे के अलावा, वीवो V60 में कई शानदार अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं। इस फ़ोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर से पावर मिलेगी, जो पिछले V50 के स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 से ज़्यादा तेज़ और कुशल है। बैटरी को भी एक बेहतरीन टैग दिया गया है – एक बड़ी 6,500mAh की बैटरी जो चार्जर की चिंता किए बिना पूरे दिन चलेगी। और जब आपको चार्ज करने की ज़रूरत होगी, तो आपको 90W फ़ास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी फ़ोन कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा।

इसका डिज़ाइन भी प्रीमियम है – यह क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है जो एक बेहद फ्लैगशिप फील देता है। रंग विकल्प भी स्टाइलिश हैं – ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे और मूनलिट ब्लू। फ़ोन IP68 और IP69 प्रमाणित भी है, इसलिए यह वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है।

मिड-रेंज सेगमेंट

कुल मिलाकर, Vivo V60 5G मिड-रेंज सेगमेंट का एक ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो फ्लैगशिप स्तर का कैमरा, बैटरी और डिज़ाइन अनुभव प्रदान करता है। जो लोग कैमरे को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए यह फ़ोन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लॉन्च के बाद इसकी कीमत लगभग ₹35,000-₹40,000 रहने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले फीचर्स को देखते हुए, यह पैसे के लायक लगता है।