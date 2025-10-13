Bihar Assembly Election : एनडीए के प्रत्याशियों की पहली सूची आज होगी जारी

प्रधानमंत्री के दखल के बाद बनी सीटों पर सहमति

Bihar Assembly Election (आज समाज), पटना : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे बिहार में राजनीतिक खींचतान भी तेज होती जा रही है। इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान होंगे – पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है, जिससे यह चरण राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं एनडीए की पहली सूची आज जारी हो रही है।

एनडीए दलों में इस तरह बनी सहमति

बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया है कि भाजपा-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोजपा इस मामले में सबसे बड़ी विजेता कही जा सकती है जिसने समझौतों में 29 सीटें हासिल किया है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे का मामला इतना पेंचीदा था कि इसको सुलझाने के लिए स्वंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा। रविवार को उन्होंने सभी सहयोगी पार्टियों के प्रमुखों से बात की जिसके बाद जाकर आपसी सहमति बन सकी।

इतनी सीटें मांग रहे थे सहयोगी दल

एनडीए सूत्रों का कहना है कि सीटों के मामले में चिराग पासवान 30-35 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। इसी तरह जीतन राम मांझी अपने लिए 15 सीटों की दावेदारी कर रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों से कम सीटें लेने के लिए तैेयार नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हुए। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को उनके लिए ‘कुछ बड़ा’ करने का भरोसा दिया है जिसके बाद सीटों का पेंच सुलझ गया।

चुनाव के बाद बिहार में चिराग पासवान की भूमिका बढ़ सकती है। वहीं, जीतन राम मांझी को पिछली बार से भी एक सीट कम मिली है, लेकिन वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए गठबंधन के साथ बने रहेंगे। इसके पहले उन्होंने कम सीटें मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर सनसनी पैदा कर दी थी।

पहले चरण में 18 जिलों की सीटें शामिल

पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी। इन इलाकों में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। पटना से लेकर बक्सर तक की सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

