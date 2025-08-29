Online Money Game बैन पर पहली कानूनी जंग, A23 ने सरकार को दी कोर्ट में चुनौती

Online Money Game, आज समाज, नई दिल्ली: भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने हाल ही में अपनी पहली बड़ी कानूनी लड़ाई देखी है। लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म A23 ने पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया है। यह उस विवादास्पद कानून के खिलाफ पहला मामला है जिसने लोकप्रिय प्रतियोगिताओं को अचानक रोक दिया और पूरे क्षेत्र के भविष्य पर संकट के बादल छा गए।

A23 बनाम नया गेमिंग कानून

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले हफ़्ते ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पेश किया। हालाँकि सरकार का तर्क है कि ये खेल जुए को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उद्योग का कहना है कि ये कौशल-आधारित हैं और इन्हें सट्टेबाजी के बराबर नहीं माना जा सकता। भारत में जुए पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध हैं, और नया कानून निवेशकों और गेमिंग फर्मों दोनों के लिए एक बड़ा झटका है।

उद्योग पर प्रभाव

इस प्रतिबंध से अरबों डॉलर के संभावित विकास को खतरा है। टाइगर ग्लोबल और पीक XV पार्टनर्स जैसी वेंचर कैपिटल की दिग्गज कंपनियों ने भारी निवेश किया था और अनुमान है कि 2029 तक यह क्षेत्र 3.6 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा।

28 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, A23 ने तर्क दिया कि उसके खेल रम्मी और पोकरकौशल के खेल हैं, और यह कानून एक वैध व्यवसाय को रातोंरात अपराधी बना देता है। A23 ने इस प्रतिबंध को “पितृसत्तात्मक अतिक्रमण का परिणाम” बताया और अनुरोध किया कि कौशल-आधारित खेलों पर लागू होने पर इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए।

व्यापक परिणाम

इसका व्यापक प्रभाव पहले ही बड़े नामों पर पड़ चुका है: ड्रीम11 और एमपीएल (मोबाइल प्रीमियर लीग) दोनों ने अपनी धन-आधारित प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है। एमपीएल ने कानून को चुनौती न देने का फैसला किया है और उद्योग निकायों को फ्री-टू-प्ले मॉडल अपनाने की सलाह दी है।

ड्रीम11 के सह-संस्थापक हर्ष जैन ने CNBC-TV18 से बातचीत में स्वीकार किया कि “हमारे समूह का 95% राजस्व रातोंरात गायब हो गया।” हालांकि, A23 अपनी कानूनी लड़ाई में डटा हुआ है। 7 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ, यह प्लेटफ़ॉर्म लंबे समय से भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, जिसे क्रिकेट विज्ञापनों और आक्रामक मार्केटिंग अभियानों का समर्थन प्राप्त है।

सरकार का रुख

मोदी सरकार ने बार-बार पैसे पर आधारित गेमिंग की लत के खतरों का हवाला देते हुए इसकी निंदा की है। इस कानून की घोषणा करते हुए, सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी “सामाजिक बुराइयों” से निपटना उसका कर्तव्य है।

A23 द्वारा प्रतिबंध के खिलाफ पहला कानूनी मोर्चा खोलने के साथ, अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं जो भारत के तेजी से बढ़ते गेमिंग उद्योग के भविष्य को आकार दे सकता है।