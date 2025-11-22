Aus vs Eng Ist Test Live : 78.1 ओवर में सिमटी दोनों टीमों की पहली पारी

एशेज के पहले टेस्ट मैच में पर्थ की विकेट पर गेंदबाजों ने बरपाया कहर

Aus vs Eng Ist Test Live (आज समाज), खेल डेस्क : विश्व की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीरीज एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंगलैंड के बीच शुरू हो चुकी है। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। ज्ञात रहे कि पर्थ की तेज विकेट एक बार फिर से बल्लेबाजों की समस्या बनी और दोनों टीमों की पहली पारी मात्र 78.1 ओवर में सिमट गई।

इंगलैंड के बल्लेबाज जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने असहाय नजर आए और टीम मात्र 172 रन पर सिमट गई। वहीं इंगलैंड तेज गेंदबाजी आक्रमण ने भी पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को मात्र 140 रन पर समेट दिया। इसत तरह से इंगलैंड ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने के पहले घंटे में ही मेजबान टीम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 40 रन की अहम लीड ले ली।

विकेट गिरने के बावजूद तेजी से खेले इंग्लिश बल्लेबाज

टेस्ट मैच की पहली पारी में हालांकि इंगलैंड की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही लेकिन उसके बल्लेबाज पूरी पारी के दौरान आक्रामक अंदाज में खेले। इसी के चलते पूरी टीम महज 32.5 ओवर में 5.24 की गति से रन बनाते हुए 172 रन पर आॅलआउट हो गई। इंगलैंड की तरफ से ओली पोप, हैरी ब्रूक और विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने उपयोगी पारियां खेलीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 58 रन देकर इंगलैंड के सात बल्लेबाजों को आउट किया।

पलटवार करने में नाकाम रही ऑस्ट्रेलिया की टीम

इंगलैड में दिन के दूसरे ही सेशन में 172 रन पर आॅलआउट करने के बाद आॅस्ट्रेलिया की टीम बड़ी लीड हासिल करने से चूक गई ओर टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों का सामना करने में सफल नहीं हो सका। इस तरह से पूरी टीम मात्र 45.2 ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए। वहीं इंगलैंड की तरफ से कप्तान बेन स्टोक ने मात्र छह ओवर में 23 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया।

प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर

डब्ल्यूटीसी के प्वाइंट टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर एक पर विराजमान है। उसने अभी तक खेले गए तीन टेस्ट मैच में सभी में विजय हासिल की है। नबर दो पर दक्षिण अफ्रीका है और उसने तीन में से दो टेस्ट में विजय हासिल की है। श्रीलंका नंबर तीन पर है और भारतीय टीम सबसे ज्यादा आठ टेस्ट मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ इस टेबल पर नंबर चार पर है। यदि दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो भारत का प्वाइंट टेबल में नंबर दो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।