Ayurveda Day : आयुर्वेद दिवस पर डेराबस्सी में पहला आयुर्वेदिक कैंप, 120 लोगों की जांच कर बांटी गई मुफ्त दवाइयां

लोगों की जांच कर बांटी गई मुफ्त दवाइयां और पौधों का दृश्य

Chandigarh News (आज समाज नेटवर्क )डेराबस्सी। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल डेराबस्सी की ओर से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कमेटी के सहयोग से प्रेम मंदिर, मुबारिकपुर त्रिवेदी कैंप में पहला निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाया गया।

शिविर में भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बन्नी संधू और पंजाब भाजपा के महासचिव परमिंदर बराड़ विशेष रूप से मौजूद रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजीव मेहता और उनकी टीम ने 120 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उचित परामर्श दिया और मुफ्त दवाइयां भी वितरित कीं। इस दौरान “एक वृक्ष माँ के नाम” अभियान के तहत 11 छायादार व फलदार पौधे भी लगाए गए।

शिविर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी दोहराया गया। उन्होंने ‘प्लैनेट एंड पीपल’ की अवधारणा पर बल देते हुए प्राकृतिक संसाधनों और पृथ्वी की सुरक्षा को भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया।

भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बन्नी संधू ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका प्रसार समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वहीं परमिंदर बराड़ ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हो रहे ऐसे कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन-जन तक पहुँचा रहे हैं।

