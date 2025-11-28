Esha Gupta Bold Scene: पहले शेफ, फिर सुपरबोल्ड स्टार! इमरान हाशमी के साथ डेब्यू में दिखाया हॉट अवतार

Esha Gupta Bold Scene: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से ज़बरदस्त चर्चा बटोरी। ऐसी ही एक स्टार अपनी शानदार खूबसूरती, निडर रवैये और बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं। आज, उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस में गिना जाता है—लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके असली सपने का फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं था। वह कभी शेफ बनना चाहती थीं।

ईशा गुप्ता: बोल्डनेस का दूसरा नाम

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि ईशा गुप्ता हैं, जिन्हें उनकी हॉटनेस और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत पसंद किया जाता है। ईशा को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया है, और उनकी बोल्ड ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार लुक्स आज भी ध्यान खींचते हैं।

इमरान हाशमी के साथ एक डेयरिंग डेब्यू

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

ईशा गुप्ता ने इमरान हाशमी के साथ एक ज़बरदस्त बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने कई बोल्ड और इंटिमेट सीन दिए, जिससे वह तुरंत लाइमलाइट में आ गईं। उनकी बेखौफ परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों-रात हॉट टॉपिक बना दिया और शुरू से ही एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी इमेज बना दी।

उनका पहला सपना शेफ बनना था

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

हैरानी की बात है कि एक्टिंग कभी भी ईशा का पहला करियर चॉइस नहीं था। बचपन से ही उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था और वह एक प्रोफेशनल शेफ बनना चाहती थीं। वह होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहती थीं और ग्लैमर और लाइमलाइट से दूर ज़िंदगी जीना चाहती थीं।

एजुकेशनल बैकग्राउंड

ईशा गुप्ता ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से मास कम्युनिकेशन में डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी ज़िंदगी में तब बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अचानक कदम रखा—और उनकी खूबसूरती ने जल्द ही उनके लिए बड़े दरवाज़े खोलने शुरू कर दिए।

मिस इंडिया इंटरनेशनल टाइटल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी

मिस इंडिया इंटरनेशनल टाइटल जीतने के बाद ईशा का सफर रातों-रात बदल गया। इस जीत ने उन्हें तुरंत फेम दिलाया और वह लाइमलाइट में आ गईं। इसके तुरंत बाद, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आज़माने का फैसला किया।

बॉलीवुड डेब्यू जिसने तहलका मचा दिया

ईशा गुप्ता ने महेश भट्ट की फिल्म “जन्नत 2” से एक्टिंग में डेब्यू किया, यह एक क्राइम थ्रिलर थी जो उनके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए जिन्होंने दर्शकों को चौंका दिया और सुर्खियां बटोरीं। फिल्म की सफलता ने उनकी इमेज बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में से एक बना दी।