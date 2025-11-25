Amritsar Crime News : अमृतसर में दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग

मामूली कहासुनी पर आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : गुरु नगरी अमृतसर में अकाली नेता के बेटे पर गोली चलने का मामला सामने आया है। हालांकि इस हमले में अकाली नेता के परिवार को किसी तरह की हानि नहीं हुई लेकिन अचानक हुई इस फायरिंग में एरिया में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पूर्व शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता अनवर मसीह के बेटे जोएल मसीह पर गोलियां चली।

कार सवार ने जोएल मसीह की कार पर फायरिंग कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब जोएल अपनी मां और बेटे के साथ कार में सवार थे। गनीमत रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। सूत्रों के अनुसार, कार मोड़ने को लेकर जोएल मसीह और एक अन्य कार चालक के बीच मामूली बहस हुई थी। जिसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।

इधर राजपुरा में रंजिशन व्यक्ति की हत्या

पटियाला जिले के राजपुरा ब्लॉक में एक व्यक्ति पर कुछ अन्य लोगों ने रंजिशन लोहे की रॉड और लाठी, डंडों से हमला कर दिया। इस वारदात में घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि लखविंद्र सिंह, अमन कुमारी, सोहन लाल, नरेश कुमार, राम,भूला राम, गौरव, छिंदर सहित 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर हैं।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Crime News : 304 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम सहित नशा तस्कर काबू