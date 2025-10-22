Punjab Crime News : तरनतारन में कांग्रेसी नेता पर फायरिंग

बाल-बाल बचे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, लोगों में रोष

Punjab Crime News (आज समाज), तरनतारन : प्रदेश के तरनतारन के ऐतिहासिक शहर चोहला साहिब के मेन बाजार में अचानक हुई फायरिंग से सभी लोग दहशत में आ गए। हैरानी की बात यह है कि जहां पर फायरिंग हुई वह एरिया काफी ज्यादा भीड़भाड़ वाला है और त्योहारी सीजन के चलते लोगों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपिंदर नैयर पर की गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात सुबह साढ़े दस बजे उस समय हुई, जब कांग्रेसी नेता अपनी दुकान में बैठे हुए थे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

निहंग के वेश में आए थे युवक

कस्बा चोहला साहिब में बिल्डिंग मैटीरियल का कारोबार करने वाले भूपिंदर नैयर ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। श्री कृष्णा गोशाला के पास वह दुकान पर बैठे थे। बाइक पर सवार दो लोग आए। निहंग के पहरावे वाले युवक ने पीले रंग के कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। वह बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहा। उसके साथी (सफेद रंग के कपड़े से चेहरा ढके) ने पिस्टल से भूपिंदर नैयर पर तीन गोलियां दागीं, लेकिन फायर मिस हो गया।

इसके बाद दोनों बाइक पर फरार हो गए। घटना के 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि वारदात स्थल से थाने की दूरी मात्र 50 मीटर की है। थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह को भूपिंदर नैयर ने बताया कि एक वर्ष पहले गैंगस्टरों ने उनसे रंगदारी मांगी थी। डीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर हमलावरों की पहचान की जा रही है।

अमृतसर में हथियारों सहित दो आतंकी गिरफ्तार

खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से एक आतंकी मॉड्यूल के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) सहित लांचर बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महकदीप सिंह उर्फ महक, निवासी वडाली (अमृतसर) और आदित्य उर्फ अधी, निवासी गांव भागा छीना, अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने आरपीजी बरामद करने के अलावा उनका मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी जब्त किया है।

ड्रोन के माध्यम से आई थी हथियारों की खेप

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पाकिस्तान के आईएसआई के एक गुर्गे के संपर्क में थे, जिसने सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से यह खेप भेजी थी, और हरप्रीत सिंह उर्फ विक्की, जो इस समय फिरोजपुर जेल में बंद है, के भी संपर्क में थे। उन्होंने कहा, यह आरपीजी एक योजनाबद्ध आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था डीजीपी ने कहा कि अगले-पिछले सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है जिससे पूरे नैटवर्क का पता लगाया जा सके।

