Washington Firing : अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग

नेशनल गार्ड के दो अधिकारियों की मौत, अति सुरक्षित एरिया में इस तरह की वारदात से अमेरिकी प्रशासन सकते में आया, ट्रंप ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश

Washington Firing (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के सबसे ज्यादा सुरक्षित एरिया में से एक व्हाइट हाउस से थोड़ी ही दूरी पर फायरिंग की वारदात सामने आई है। यह फायरिंग नेशनल गार्ड के अधिकारियों पर की गई। जिसमें दो की मौत हो गई। इस एरिया में इतनी बड़ी वारदात होने से जहां हर कोई सकते में है वहीं ट्रंप प्रशासन भी हैरान है। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मोरिसे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन फेडरल एजेंसियों के संपर्क में है और जांच जारी है।

व्हाइट हाउस से दो ब्लॉक दूरी हुई वारदात

गोलीबारी 17वीं और एच स्ट्रीट एनडब्ल्यू के कोने पर हुई, जो व्हाइट हाउस से लगभग दो ब्लॉक दूर है। यह जगह फर्गट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास है। अधिकारियों के मुताबिक, दोपहर 2:20 बजे सक्रिय शूटर की सूचना मिली। डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि सीन सुरक्षित कर लिया गया है और एक संदिग्ध हिरासत में है। संदिग्ध भी गोली लगने से घायल हुआ है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

वारदात के बाद यह बोले ट्रंप

गोलीबारी की वारदात के बाद राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमलावर को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप जो वारदात के समय फ्लोरिडा में थैंक्सगिविंग मना रहे हैं, ने सोशल मीडिया पर एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि जानवर ने गार्ड्समैन को गोली मारी, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर, और प्रेसिडेंसी आॅफिस से जुड़ा हर कोई, आपके साथ हूं!

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज

सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि वह घटना पर नजर रखे हुए हैं और पीड़ितों के लिए दुखी हैं।मेयर म्यूरियल बाउजर की टीम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। मेयर बाउजर ने उसी सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया था कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी।