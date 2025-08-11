Amritsar Crime News : अमृतसर में घर पर की फायरिंग, युवक घायल

पूर्व अकाली सरपंच है जिसके घर पर फायरिंग हुई

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : गुरु नगरी अमृतसर में बीती रात मजीठा रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में उस समय लोग अचानक दहशत में आ गए जब गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जब तक कॉलोनीवासी कुछ समझ पाते युवक वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। इसी बीच पीड़ित परिवार ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार रामनगर कॉलोनी में पूर्व अकाली दल के सरपंच कमल के घर के बाहर कुछ अज्ञात युवकों ने फायरिंग की और बोतलें फेंककर हमला किया। इस हमले में सरपंच के बेटे को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल देर रात हमलावर कमल के घर पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के दौरान परिजनों ने बताया कि युवकों ने न केवल फायरिंग की, बल्कि बोतलें भी फेंकी जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

इधर होशियारपुर में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के घर पर फायरिंग

एक अन्य मामले में पंजाब के होशियारपुर के मॉडल टाउन में एनआरआई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिकंद उर्फ सैम के घर पर फायरिंग की। बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उनके घर के गेट पर दो राउंड फायर किए और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12:38 बजे हुई जब दो युवक मोटरसाइकिल पर आए। एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरे ने भागने से पहले सिकंद के घर पर गोलियां चलाईं। यह घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जांच अधिकारी दीपांकर सिंह का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। दोषियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सिकंद ने कहा कि फुटेज में नकाबपोश हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी साल मार्च से ही उनके परिवार को धमकी मिल रही थी, जब उन्हें पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से ग्रेनेड हमले की धमकी मिली थी। धमकी के बाद, पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात किए थे। हालांकि, रात की ड्यूटी पर तैनात गार्ड शारीरिक रूप से अक्षम है और हमलावरों का तुरंत जवाब नहीं दे सका या उनका पीछा नहीं कर सका।

ये भी पढ़ें : Chandigarh News Update : उपभोक्ताओं को 3.3 करोड़ से अधिक के इनाम दिए : चीमा