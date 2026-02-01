Rohit Shetty: मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग

जुहू इलाके में रहते हैं रोहित शेट्टी

Rohit Shetty, (आज समाज), मुंबई: फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हमलावरों द्वारा 4 राउंड फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये घटना शनिवार रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।

पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। मामले में अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं। उनके घर के पास बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में समानताएं नजर आ रही हैं। दोनों केस के मोड आॅपरेंडी एक जैसे नजर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी मामले में क्या बिशनोई गैंग का हाथ है? इस बारे में अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस इन दोनों केस के मोडस आॅपरेंडी की जांच कर रही है।

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस ने रविवार दोपहर बताया कि इस मामले में पुणे के कारवेनगर और धायरी इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया है। जांच जारी है। घटना के बाद, सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक्स विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंची।

पुणे से पकड़े गए आरोपी

बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में अब पुणे पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। पुणे के वारजे और कर्वेनगर इलाके से चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों आरोपी देश की एक कुख्यात गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुणे पुलिस इन चारों आरोपियों को आगे की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपने वाली है।