Firing at Elvish Yadav House: एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बदमाशों ने बरसाए 30 राउंड गोलियां

Mohit Saini
Firing at Elvish Yadav House, (आज सामज), नई दिल्ली: यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के गुड़गांव स्थित घर के बाहर रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहाँ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच, मोटरसाइकिल सवार तीन हथियारबंद लोगों ने घटनास्थल से भागने से पहले दो दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की।

तीन अज्ञात बंदूकधारियों का हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस इमारत में एल्विश दूसरी मंजिल पर रहते हैं, वहाँ लगभग 25-30 राउंड फायरिंग की गई। हमलावरों ने ख़ास तौर पर पहली और ऊँची मंज़िल को निशाना बनाया।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के समय, एल्विश यादव घर पर नहीं थे, क्योंकि वे काम के सिलसिले में हरियाणा से बाहर गए हुए थे।

पुलिस जांच जारी

गुड़गांव पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और जाँच के लिए कई टीमें तैनात की गईं। शुरुआती जाँच से पता चलता है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग थे, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी की और फिर तेज़ी से भाग निकले।

फाजिलपुरिया के घर पर भी हमला

एल्विश से पहले, 14 जुलाई 2025 की शाम लगभग 5:50 बजे हरियाणवी और बॉलीवुड गायक राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमला हुआ था। खबरों के अनुसार, गुड़गांव में एसपीआर रोड के पास अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। हालाँकि, बाद में पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया।

गुड़गांव में बड़े नामों पर हमले

पंजाबी गायक राहुल फाजिलपुरिया, जो एल्विश यादव के करीबी दोस्त भी हैं, कथित तौर पर पहले निशाना बनाए गए थे। इसके बाद, राहुल नाम के एक फाइनेंसर की हत्या कर दी गई। बाद में एक गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर इन हमलों की ज़िम्मेदारी ली। अब, एल्विश यादव के घर के बाहर 25 से ज़्यादा राउंड फायरिंग से ऐसा लग रहा है कि कोई एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को शक है कि इस तरह के हमले आमतौर पर गैंगस्टर जबरन वसूली के लिए करते हैं।

एल्विश के विवाद सुर्खियों में

अपने यूट्यूब व्लॉग्स और रोस्ट वीडियोज़ के लिए मशहूर एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग तो बहुत है, लेकिन वे अक्सर विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले, उनका नाम एक रेव पार्टी और साँप के जहर के मामले से जुड़ा रहा है, उन पर अभिनेता चुम दरंग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने, राजस्थान पुलिस के खिलाफ झूठे दावे करने, हाथापाई, तीखी बयानबाजी और धमकियों में शामिल होने का आरोप है। फाजिलपुरिया का नाम भी साँप के जहर के मामले में सामने आया था।

कार्यक्षेत्र की बात करें तो

एलविश सोशल मीडिया पर तो काफी सक्रिय रहते हैं, साथ ही वे एक वेब सीरीज़ की शूटिंग भी कर रहे हैं। हाल ही में, वे रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में नज़र आए।

 