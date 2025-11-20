Panipat News, (आज समाज), पानीपत : अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह IPS के आदेशानुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर तक “ऑपरेशन टैक डाउन” चलाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षकभूपेंद्र सिंह IPS के कुशल नेतृत्व में पानीपत पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

संगीन मामलों के 40 से अधिक आरोपियों को अब तक पकड़ा जा चुका

अभियान के दौरान जिला पुलिस द्वारा संगीन मामलों के 40 से अधिक आरोपियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। इसी कड़ी में पानीपत एएनसी पुलिस टीम ने बिहौली गांव में घर पर हुई फायरिंग और रंगदारी मांगने की वारदात का महज 72 घंटों में पर्दाफास कर आरोपी को बुधवार शाम को सोनीपत में बहालगढ़ रोड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विकास नगर निवासी मोहित के रूप में हुई है।

फायरिंग कर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने वीरवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि थाना बापौली में बिहोली गांव निवासी प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह वर्ष 2019 में अमेरिका गया था और करीब 15 दिन पहले वापिस आया है। 16 नवंबर की रात करीब 12 बजे तीन युवक एक बाइक पर गली में आए। बाइक से दो युवक नीचे उतरे और में से एक ने घर के गेट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर तीनों आरोपी मौके से हथियारों सहित बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

व्हाट्सएप पर एक नंबर से एक धमकी भरी वॉयस रिकॉर्डिंग आई

उक्त वारदात के बाद उसके अमेरिका वाले नंबर के व्हाट्सएप पर एक नंबर से एक धमकी भरी वॉयस रिकॉर्डिंग आई। वॉयस रिकॉर्डिंग में उससे पैसों की मांग की गई । उसे डराने और दहशत फैलाने के लिए उक्त वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रदीप की शिकायत पर थाना बापौली में अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ की जिम्मेदारी एएनसी प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार की टीम को सौंपी गई थी।

सभी सोर्स एक्टिव कर आरोपियों की पहचान व धरपकड़ में जुटी थी

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि एएनसी की टीम गांव में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही अपने सभी सोर्स एक्टिव कर आरोपियों की पहचान व धरपकड़ में जुटी थी। पुलिस टीम ने बुधवार को मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर आरोपी विकास नगर निवासी मोहित को सोनीपत में बहालगढ़ रोड से काबू किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा।

आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकार्ड

आरोपी मोहित का पहले भी आपराधिक रिकार्ड होना पाया गया है। आरोपी पर चोरी व जानलेवा हमला करने की वारदातों के दो मामले दर्ज है। आरोपी उक्त माममों में जेल से बेल पर बाहर आया हुआ है।

पुलिस ने वीरवार को आरोपी मोहित को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात में शामिल फरार इसके साथी आरोपियों के ठिकानों का पता लगा काबू करने और वारदात में प्रयुक्त बाइक व पिस्तौल बरामद करने का प्रयास करेगी।

