Fire Wreaks Havoc In Kaithal, (आज समाज), कैथल: हरियाणा के कैथल जिले में सोमवार को पराली के ढेर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने 5 -6 में फ़ैल गई, जिससे पलभर में करोड़ों रूपये की परली राख में तब्दील हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अब तक करीब 90 पानी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। फायर ब्रिगेड इंचार्ज नरेश कुमार के अनुसार टीमें लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं और जल्द आग पर पूरी तरह से काबू पाए जाने की उम्मीद है।

कुछ की पलों में करोड़ों रुपये की पराली राख में तब्दील

जानकारी मुताबिक कैथल जिले के चंडीगढ़-हिसार हाईवे के नजदीक गांव कालरम में सोमवार की शाम अचानक पराली के बड़े ढेर में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने चंद मिनटों में करीब 5 से 6 एकड़ क्षेत्र को अपने आग़ोश में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ की पलों में करोड़ों रुपये की पराली राख में तब्दील हो गई। वहीं पराली के मालिक संजय कुमार ने बताया कि उनकी करीब 40 हजार क्विंटल पराली आग में जल गई, जिससे डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और जल्द आग पर पूर्ण नियंत्रण की उम्मीद है।

अतिरिक्त फायर टेंडर भी बुलाए जा रहे

आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही कैथल समेत नजदीकी क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अब तक लगभग 90 पानी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीँ हालात को देखते हुए अतिरिक्त फायर टेंडर भी बुलाए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए बची हुई पराली को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर लगातार पानी डाला जा रहा है, ताकि हवा बदलने पर फिर से आग न भड़के और पराली का बचाव किया जा सके।

ये भी पढ़ें: DGP OP Singh On Gun Culture : म्यूज़िक करिए लेकिन बदमाशों का ‘ब्रांड एम्बेसडर’ बनने की कोई जरूरत नहीं