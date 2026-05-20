Weather Update Today : उत्तर व मध्य भारत में आसमान से बरस रही आग

48.2 डिग्री तापमान के साथ यूपी का बांदा रहा देश में सबसे गर्म शहर

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर और मध्य भारत इन दिनों भीषण गर्मी से त्रस्त है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है और राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है और यदि यही गति बनी रहती है तो मई के अंतिम सप्ताह में यह भारत में दस्तक दे सकता है। वहीं देश भर में 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ उत्तर प्रदेश का बांदा दूसरे दिन भी सबसे गर्म शहर रहा। गर्म हवा और लू के थपेड़ों ने लोगों को बेचैन किया।

इन राज्यों में पड़ रही ज्यादा गर्मी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी के साथ उमस बढ़ रही है, हालांकि कई जिलों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जबकि शाम के समय बादल छाने और तेज हवाएं चलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब और हरियाणा में भी गर्म हवाओं का असर बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है।

गर्मी से राजस्थान का सबसे बुरा हाल

राजस्थान में गर्मी सबसे अधिक परेशान कर रही है। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में एक ओर जहां मैदानी इलाकों में गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ठंडी हवाओं से राहत का माहौल बना हुआ है।

ये भी पढ़ें : PM Modi Italy Visit : पीएम मोदी के इटली दौरे से आएगी रिश्तों में मजबूती