Vishal Mega Mart Ambala: अंबाला में विशाल मेगा मार्ट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया काबू

आज सुबह 9 बजे लगी आग, कपड़े जलकर राख
Vishal Mega Mart Ambala, (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला स्थित विशाल मेगा मार्ट में आज सुबह आग लग गई। देखते ही देखते ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण मॉल के आगे लगे शीशे टूटकर नीचे गिरने लगे और चारों और धूंआ-धूंआ हो गया। आग की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को दी।

सूचना पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना आज सुबह करीब 9 बजे की है। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की हालत भी बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक दमकल कर्मी की तबीयत बिगड़ी

फायर अधिकारी तरसेम राणा ने बताया कि दमकल विभाग की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि आग कपड़ों में फैल गई थी। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मी परमजीत का दम घुट गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

3 बैंकों को भी कराया गया बंद

फायर अधिकारी ने बताया कि ऊपर के दोनों फ्लोर पर आग अब भी सुलग रही है। प्लास्टिक के बैग और कपड़ों में आग लगी हुई है। धुआं भरने से एक बैंक का भी फायर अलार्म बज गया था, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के 3 बैंकों को बंद कराया गया।

8 गाड़ियों मौके पर पहुंचीं

उन्होंने बताया कि शुरूआत में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। जिसके बाद नारायणगढ़ से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

ऊपर के 2 फ्लोर पर रखा सामान हुआ राख

आग लगते ही नीचे के फ्लोर से पहले कपड़ों को बाहर निकाला गया, ताकि आग को ज्यादा न फैलने दिया जाए। कुछ कपड़े सुरक्षित जरूर निकले गए। हालांकि, आग ने ऊपर के 2 फ्लोर पर रखा सामान जलाकर राख कर दिया है। कपड़ों में आग लगने के कारण ही फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा फायर अधिकारी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी।

कोई जानी नुकसान नहीं हुआ

बलदेव नगर थाने के एसएचओ रमेश कुमार ने बताया कि आग की सूचना लगते ही सिटी, कैंट और नारायणगढ़ से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। आग काफी तेज थी। हालांकि, कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है। कुल 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

