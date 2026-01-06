Delhi Breaking News : डीएमआरसी क्वार्टर में आग, तीन की मौत

देर रात लगी आग, गहरी नींद में सो रहा था परिवार

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में मंगलवार अलसुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदर्श नगर स्थित दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) क्वार्टर में मंगलवार अल सुबह लगी आग में एक परिवार के तीन सदस्यों की जलकर मौत हो गई। वहीं आग बुझाने के प्रयास में एक फायर कर्मी भी घायल हो गया। मृतकों की पहचान 42 साल के अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 साल की बेटी जाह्नवी के रूप में हुई है।

र्क्वाटर में पांचवीं मंजिल पर रहता था परिवार

दमकल कर्मियों के मुताबिक मंगलवार अल सुबह 2.39 बजे पांचवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के बाद दमकल कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कमरे से तीन जले हुए शव मिले। आग घरेलू सामान में लगी थी। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी राकेश भी घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

इधर लक्ष्मी नगर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है। इस वारदात की सूचना जिस किसी को भी मिली उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह वारदात किसी बाहरी ने नहीं बल्कि एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों को मौत के घाट उतारकर की है। मामला दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का है। इतना ही नहीं मां, बहन व छोटे भाई की हत्या करके युवक खुद ही थाने में पहुंच गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को आरोपी ने यह बताया

आरोपी का नाम यशवीर है। परिवार किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह ने जानकारी दी कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपनी मां कविता (46 वर्ष), बहन मेघना (24 वर्ष) और भाई मुकुल (14 वर्ष) की हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह मंगल बाजार क्षेत्र का निवासी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत बताए पते पर पहुंची, जहां घर के अंदर तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और मामले की गहन छानबीन जारी है। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी साझा की जाएगी।