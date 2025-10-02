Gurugram News: गुरुग्राम में कपड़ों के वेयरहाउस में लगी आग

आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित कपड़ों के एक वेयरहाउस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़िया आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, इसके बाद गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी समेत आसपास के फायर स्टेशनों से 15 गाड़ियां मंगवाई गई।

समाचार लिखे जाने तक आग पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। आसपास के फैक्टरियों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और यातायात को डायवर्ट किया गया है।

सुबह करीब 9 बजे मिली आग लगने की सूचना

प्राप्त जानकारी अनुसार फायर ब्रिगेड अधिकारी नरेंद्र ने बताया कि करीब 9 बजे गुरुग्राम के बिनौला इलाके में कपड़ों के एक बड़े वेयरहाउस में भीषण आग लगने की कॉल फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी। कुछ ही देर में मानेसर से फायर की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भयानकता को देखते हुए गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी समेत आसपास के फायर स्टेशनों से गाड़ियां मंगवाई गई।

अभी तक किसी के फंसने या हताहत होने की जानकारी नहीं

आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आग बुझाने में और टाइम लग सकता है। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस में हजारों मीट्रिक टन कपड़े स्टोर थे, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। अभी तक किसी के फंसने या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी का है वेयरहाउस

बिनौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यह वेयरहाउस एक प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी का है। अधिकारियों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से लगने का शक है। काला धुआं काफी दूर तक फैल गया। मौके पर पहुंचे फायरमैनों ने पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन शुरूआती घंटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

