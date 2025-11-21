करीब तीन घंटों में आग पर काबू पाया

फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग लगने से उसका लाखों रुपए का माल जल कर राख हो गया

आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट

Yarn Factory Fire In Panipat, (आज समाज), पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिला के बलाना – नौल्था रोड़ पर शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक धागा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आगजनी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर करीब तीन घंटे मशक्क्त के बाद काबू पाया गया। पुलिस मामले के जांच कर रही है।

आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया गया

हालाँकि आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग लगने से उसका लाखों रुपए का माल जल कर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक नौल्था बलाना मार्ग पर एक धागा फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे जब पहली शिफ्ट खत्म हुई व दूसरी शिफ्ट के लिए मजदूर फैक्ट्री में आ रहे थे तभी अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से से धुआं उठने लगा जो जल्दी ही आग के गोलों में तब्दील हो गया।

करीब तीन घंटों में आग पर काबू पाया

आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फैक्ट्री मालिक राजीव गुप्ता ने बताया कि आनन फानन में फायर ब्रिगेड व डायल 112 पर सूचना दी गई। जिला मुख्यालय से पहुंची पांच दमकल की गाड़ियों ने करीब तीन घंटों में आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक राजीव गुप्ता ने आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट बताई है व आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है।

