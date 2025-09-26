Patiala Crime News : पटियाला में घर में लगी आग, चार की मौत

मृतकों में पति-पत्नी, बेटा और पत्नी का भाई शामिल

Patiala Crime News (आज समाज), पटियाला : पटियाला के राजपुरा में एक दुखद हादसे में घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली की अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। जिसके कारण परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी, बेटा और पत्नी का भाई शामिल है। घटना राजपुरा के भोगलां रोड इलाके की है। घटना तब हुई जब परिवार रात को सो रहा था और बिजली के सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई।

आग के कारण पूरा परिवार कमरे में फंसा रह गया। मृतकों में जगदीश चौहान (65 वर्ष), राधा देवी (30 वर्ष), ललित (18 वर्ष) और सरवन राम (12 वर्ष) शामिल है। मृतक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक की पहली पत्नी का निधन हो चुका था, उसने दूसरी शादी की थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव वारिसों को सौंप दिए हैं।

दो दिन पहले भी लुधियाना में हुआ था दर्दनाक हादसा

ज्ञात रहे कि दो दिन पहले लुधियाना में एक दुखद घटना उस समय घटित हुई जब एक होजरी कारोबारी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली और इसका धुआं गोदाम के ऊपर बने घर में पूरी तरह से भर गया। इस दौरान दम घुटने से वृद्ध महिला और एक किशोर की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए।

दूर से दिखाई दिया धुंए का गुबार

लुधियाना के भारत नगर चौक के पास स्थित मोहल्ले में रहने वाले होजरी कारोबारी रजत चोपड़ा और राजन चोपड़ा के घर के नीचे बने गोदाम में अचानक आग लग गई। पूरे एरिया में काले धुएं से लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि धुंआ इतनी तेजी से ऊपर की तरफ उठा की उसका गुबार काफी दूर से भी दिखाई दिया। इससे पहली मंजिल पर रजत चोपड़ा की माता सुधा रानी (70) की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार का बेटा गर्व (17) सेकेंड फ्लोर पर था, उसकी भी दम घुटने से मौत हो गई। आस-पास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

